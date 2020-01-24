Прогноз погоды: синоптики обещают новые сюрпризы погоды

Москва продолжает находиться под влиянием фронтальной зоны, которая пришла в столичный регион с северо-запада. Сегодня, 24 января при облачной погоде с прояснениями местами идёт снег, мокрый снег, возможен гололёд. Максимальная температура воздуха в черте города составит от минус 1 до плюс 1, в Подмосковье – от минус 3 до плюс 1. Ожидается западный ветер с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление с средины дня вновь начало падать. К вечеру ожидается, что оно станет очень низким - 733 мм рт. ст.

Такая перестройка погодных условий может вызвать дискомфорт даже у практически здоровых и метеостабильных людей. У них даже могут наблюдаться симптомы метеоневроза, но при этом серьёзных сбоев в работе организма не произойдёт. А вот для тех, кто страдает хроническими недугами дыхания, патологиями суставов и сердечно-сосудистой системы, а также для пожилых людей даже небольшие колебания температуры воздуха или перепады атмосферного давления могут вызвать нежелательные обострения основных заболеваний, а также негативно повлиять на психологический статус.

Чтобы уменьшить зависимость от погоды и предотвратить обострения, необходимо прежде всего лечить основное заболевание и строго выполнять рекомендации медиков, постараться по возможности использовать закаливающие, тренирующие организм процедуры и общеукрепляющие средства.

Когда в Москве растает снег? Прогноз синоптиков

Снежный покров в Москве, который сейчас составляет около 4-5 см, может сохраниться до конца следующей недели. Как рассказали специалисты Центра погоды «Фобос» вчера снежный покров составил 6 см. По прогнозу синоптиков, в столице в выходные температурный фон будет колебаться от минус 3 до плюс 3. В начале следующей недели температура также останется около нуля градусов, поэтому снег, скорее всего, так и сохранится до следующих выходных в пределах 4-5 см.

Из летописи московской погоды

Минувшая ночь стала самой холодной за текущую зиму в российской столице. По данным синоптиков, минимальная температура в Москве на метеостанции в ВДНХ в 00:01 мск оставила минус 6,2. Так холодно этой зимой в столичном регионе ещё не было.

Но радоваться наступлению климатической зимы всё-таки не приходится. Уже сегодня ближе к вечеру столбики термометров вновь поползут вверх к плюсовым отметкам. Таким образом, климатическая норма вновь будет значительно превышена – минимум 6 градусов. Хотя это вовсе не рекордно высокая температура воздуха для сегодняшнего дня. Рекорд для 24 января принадлежит 2002 году, когда воздух прогревался до плюс 4,1.

Зато в 1892 году в этот день были трескучие морозы. Тогда утром воздух остывал до минус 32,8. С тех пор такой стужи в это время не было. Очень редкое явление для Москвы – зимняя гроза. Но и такое природная аномалия наблюдалось в столице. Было это 24 января в 1984 и в 1989 годов. При этом в 1984 году было очень ветрено, а на дорогах скользко.

Сильный снег обрушился на Москву 24 января 2015 года – выпало до 13 мм осадков. После такого снегопада высота снежного покрова выросла сразу на 12-13 см. 24 января 2019 году в Москве было морозно, ночью воздух остывал до минус 18, днём - до минус 10,1. Осадков не было, а высота снежного покрова составиляла 32 см.