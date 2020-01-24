Вход/Регистрация Подписка

Прогноз погоды: синоптики рассказали об удивительных погодных метаморфозах

Москва, 24.01.2020
  • Прогноз погоды: синоптики рассказали об удивительных погодных метаморфозах

EPA/YURI KOCHETKOV/ТАСС

На большей части Русской равнины установилась зимняя погода с морозами, снегопадами и метелями. Обычно такая климатическая обстановка наблюдается в России в начале декабря. Сейчас же уже середина последней декады января. Но говорить о том, что зима наконец-то вступила в свои права, было бы неверным. По прогнозу синоптиков, удивительные погодные метаморфозы ожидают нас и в ближайшие выходные.

Прогноз погоды на выходные в городах Поволжья

Так, погода проложит преподносить сюрпризы жителям Поволжья. Ещё в начале этой недели здесь было пасмурно, но тепло, а осадки, если и выпадали, то в виде дождя или в лучшем случае в виде мокрого снега. Но в последние дни внезапно подморозило до минус 3-7, а города Поволжья засыпало снегом.

Такие метаморфозы продолжатся и в выходные. В частности, в Казани сегодня минус 7 и сильный ветер, а в субботу, 25 января столбики термометров вновь поползут вверх – синоптики прогнозируют всего минус 1. В ночь на воскресенье, 26 января опять резко похолодает – до минус 8, а днём снова потеплеет – ожидается от нуля до минус 1.

По аналогичному сценарию будет развиваться погодная ситуация в Саратове и Самаре, где ещё сегодня было холодно (минус 6-8), но солнечно, а завтра станет пасмурно, выпадет снег, но зато воздух прогреется до плюс 2. В воскресенье, может усилиться ветер, осадки прекратятся, градусники покажут около нуля.

Погода на выходные в Москве. Точный прогноз синоптиков

В столичном регионе в конце второго месяца календарной зимы наконец-то наступила зима климатическая. В Москве и Подмосковье подморозило, выпал снег, а за окном теперь наблюдается настоящий зимний пейзаж. Естественно, москвичам и гостям российской столицы хотелось бы продлить эту сказку, но прогноз синоптиков неутешителен. Удивительные погодные метаморфозы продолжатся уже на этой неделе.

По данным метеорологов, циклоны, которые продвигаются с севера Скандинавии в Сибирь вдоль арктического побережья Европейкой России, закачивают тёплый и влажный воздух как в северные, так и в центральные регионы страны. Но накануне средняя полоса Русской равнины оказалась между двумя воздушными массами. При этом тыловая часть циклона, ушедшего в Сибирь, накрыла территорию Центрального федерального округа. Как раз под его влиянием температура воздуха вчера заметно и понизилась, пошёл снег. А на подходе уже новый циклон.

24 января он только подобрался к западным границам России. Но его атмосферные фронты, по прогнозу синоптиков, уже к вечеру дотянулись до Москвы. Поэтому в ночь на субботу в регионе ожидается морозная погода, а днём 25 января снова оттепель. При этом, по прогнозу синоптиков, будет пасмурно, ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Температурный фон в ночные часы будет держаться в пределах от нуля до минус 2, днём – от нуля до плюс 2. Но из-за сильного ветра, порывы которого могут достигать 15-17 метров в секунду, по ощущениям покажется, что значительно холоднее.

В воскресенье, 26 января, по прогнозу синоптиков, удивительные погодные метаморфозы этой зимы продолжатся. Метеорологи обещают, что будет облачно, местами выпадет снег, но небольшой и мокрый. Температура воздуха незначительно понизится – в ночные часы погодные градусники будут показывать минус 1-3, зато днём в Москву придёт очередная оттепель, пойдёт дождь, а воздух прогреется до плюс 2.

Ранее сообщалось, что, по прогнозу синоптиков, снежный покров в Москве сохранится до конца следующей недели.

Погода на выходные в СПб

После солнечных дней, которые наблюдались в СПб почти всю эту неделю, в пятницу в Северную столицу пришёл циклон со снежными облаками. По прогнозу синоптиков, в субботу и воскресенье в городе на Неве ожидаются осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь и обратно.

При этом будет всё-таки не очень холодно. Так, 25 января метеорологи обещают плюс 1, в ночь на воскресенье – минус 1, днём 26 января – плюс 3 и усиление ветра до 17-18 метров в секунду. Кроме того, синоптики предупреждают горожан о гололедице, которая покроет дороги Петербурга в ночные и утренние часы.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Умная квартира для умного города

    Умные технологии стремительно входят в жизнь. Сегодня искусственный интеллект может управлять не только домом и квартирой, но и целыми городами повышенной комфортности с комплексом инновационных инженерных решений

    Акции ММК сохраняют потенциал роста

    По мнению аналитиков, акции Магнитогорского металлургического комбината остаются недооцененными относительно конкурентов

    Тяжелая нефть ТРИЗов и битумов

    В России заканчивается доступная нефть: по данным Минприроды, ее добыча неуклонно падает, а доля месторождений с трудноизвлекаемыми запасами превысила 60%. Российские компании начали «гонку вооружений» и вкладывают миллиарды в новые технологии
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Ситуация с китайским коронавирусом становится все тревожнее
      Несмотря на меры предосторожности, принимаемые во многих странах, новая болезнь, которая появилась в Китае, расползается по планете.
    2. В США начинается процесс отрешения от власти Дональда Трампа
      Шансов на победу у сторонников импичмента почти нет.
    3. Дмитрий Медведев рассказал о решенных и нерешенных задачах за время своей работы
      Бывший российский премьер заявил, что он в целом доволен тем, как работал кабинет министров почти восемь лет, хотя и признает, что «были и нерешенные задачи»
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2020 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама