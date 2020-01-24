Прогноз погоды: синоптики рассказали об удивительных погодных метаморфозах

На большей части Русской равнины установилась зимняя погода с морозами, снегопадами и метелями. Обычно такая климатическая обстановка наблюдается в России в начале декабря. Сейчас же уже середина последней декады января. Но говорить о том, что зима наконец-то вступила в свои права, было бы неверным. По прогнозу синоптиков, удивительные погодные метаморфозы ожидают нас и в ближайшие выходные.

Прогноз погоды на выходные в городах Поволжья

Так, погода проложит преподносить сюрпризы жителям Поволжья. Ещё в начале этой недели здесь было пасмурно, но тепло, а осадки, если и выпадали, то в виде дождя или в лучшем случае в виде мокрого снега. Но в последние дни внезапно подморозило до минус 3-7, а города Поволжья засыпало снегом.

Такие метаморфозы продолжатся и в выходные. В частности, в Казани сегодня минус 7 и сильный ветер, а в субботу, 25 января столбики термометров вновь поползут вверх – синоптики прогнозируют всего минус 1. В ночь на воскресенье, 26 января опять резко похолодает – до минус 8, а днём снова потеплеет – ожидается от нуля до минус 1.

По аналогичному сценарию будет развиваться погодная ситуация в Саратове и Самаре, где ещё сегодня было холодно (минус 6-8), но солнечно, а завтра станет пасмурно, выпадет снег, но зато воздух прогреется до плюс 2. В воскресенье, может усилиться ветер, осадки прекратятся, градусники покажут около нуля.

Погода на выходные в Москве. Точный прогноз синоптиков

В столичном регионе в конце второго месяца календарной зимы наконец-то наступила зима климатическая. В Москве и Подмосковье подморозило, выпал снег, а за окном теперь наблюдается настоящий зимний пейзаж. Естественно, москвичам и гостям российской столицы хотелось бы продлить эту сказку, но прогноз синоптиков неутешителен. Удивительные погодные метаморфозы продолжатся уже на этой неделе.

По данным метеорологов, циклоны, которые продвигаются с севера Скандинавии в Сибирь вдоль арктического побережья Европейкой России, закачивают тёплый и влажный воздух как в северные, так и в центральные регионы страны. Но накануне средняя полоса Русской равнины оказалась между двумя воздушными массами. При этом тыловая часть циклона, ушедшего в Сибирь, накрыла территорию Центрального федерального округа. Как раз под его влиянием температура воздуха вчера заметно и понизилась, пошёл снег. А на подходе уже новый циклон.

24 января он только подобрался к западным границам России. Но его атмосферные фронты, по прогнозу синоптиков, уже к вечеру дотянулись до Москвы. Поэтому в ночь на субботу в регионе ожидается морозная погода, а днём 25 января снова оттепель. При этом, по прогнозу синоптиков, будет пасмурно, ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Температурный фон в ночные часы будет держаться в пределах от нуля до минус 2, днём – от нуля до плюс 2. Но из-за сильного ветра, порывы которого могут достигать 15-17 метров в секунду, по ощущениям покажется, что значительно холоднее.

В воскресенье, 26 января, по прогнозу синоптиков, удивительные погодные метаморфозы этой зимы продолжатся. Метеорологи обещают, что будет облачно, местами выпадет снег, но небольшой и мокрый. Температура воздуха незначительно понизится – в ночные часы погодные градусники будут показывать минус 1-3, зато днём в Москву придёт очередная оттепель, пойдёт дождь, а воздух прогреется до плюс 2.

Ранее сообщалось, что, по прогнозу синоптиков, снежный покров в Москве сохранится до конца следующей недели.

Погода на выходные в СПб

После солнечных дней, которые наблюдались в СПб почти всю эту неделю, в пятницу в Северную столицу пришёл циклон со снежными облаками. По прогнозу синоптиков, в субботу и воскресенье в городе на Неве ожидаются осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь и обратно.

При этом будет всё-таки не очень холодно. Так, 25 января метеорологи обещают плюс 1, в ночь на воскресенье – минус 1, днём 26 января – плюс 3 и усиление ветра до 17-18 метров в секунду. Кроме того, синоптики предупреждают горожан о гололедице, которая покроет дороги Петербурга в ночные и утренние часы.