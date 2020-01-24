Ростуризм рекомендует приостановить продажи туров в Китай

В Ростуризме рекомендуют всем туроператорам страны приостановить реализацию туров в КНР из-за коронавируса, который бушует в Поднебесной.

Согласно информационному сообщению, которое размещено на официальном сайте агентства, туроператорам и турагентам рекомендуется приостановить реализацию продуктов, а также отдельных туруслуг в Китай до нормализации эпидемиологической обстановки там.

Кроме того, Ростуризм обратился к гражданам РФ, которые находятся сейчас в КНР, не покидать территорий гостиниц и других мест своего проживания для недопущения заражения смертельной пневмонией.

Напомним, 24 января власти КНР приняли решение закрыть 13 городов для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса, случаи заболевания которым уже зафиксированы, помимо КНР, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США и Сингапуре.

По данным на вечер пятницы, в Поднебесной официально подтверждено около 1000 случая заражения, 26 человек скончались. При этом, как считают специалисты-эпидемиологи реальное число заболевших коронавирусом может достигать 100 тыс. человек.