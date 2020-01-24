Рынок нашел силы для позитива

Положительный прогноз для ряда российских компаний вернул оптимизм на рынок акций. Индекс Мосбиржи к концу сессии в пятницу подрос на 0,16% до 3146,2 пунктов. РТС также подтянулся вверх на 0,23% до 1599,82 пунктов, даже несмотря на существенное снижение цен на нефть. Так Brent по состоянию на 20:18 мск упала на 2,71% до значения 60,36 доллара за баррель. Российская валюта на этом фоне несколько снизилась — до 62,16 рублей за доллар.

Агентство Bloomberg накануне дало положительный прогноз для компаний, которые могут в наибольшей степени выиграть от увеличения бюджетных расходов после смены правительства РФ. К пятнице эффект от этого предположения ощутили акции Сбербанка (+0,67%) и «Магнита» (+2,53%). Однако котировки «Детского мира» (-0,51%) пошли вниз из-за снижения рейтинга аналитиками ВТБ-Капитал до «держать».

Акции «Россетей на фоне анонса хорошей финансовой отчетности и встречи руководства с президентом РФ пошли вверх (+4,62%). Котировки МТС (+1,87%) и «Лукойла» (+0,46%) также оказались в плюсе.

Пятница не пошла на пользу акциям «Аэрофлота» (-0,59%) на фоне предложения компании вернуть билеты в Китай из-за эпидемиологической обстановки. После роста днем ранее сдали позиции акции «Новатэка» (-0,86%). В минусе также оказались акции ВТБ (-1,09%) и Яндекса (-0,79%).