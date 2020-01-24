США ввели новые санкции против Ирана

США расширили санкционные меры против Ирана, сообщает РИА «Новости». В частности будет дополнен список лиц и компаний, связанных с Ираном, уточняет управление по контролю за иностранными активами минфина США.

К настоящему моменту в список дополнительно включены два человека, один из которых является гражданином Ирана, второй имеет гражданство Китая.

Помимо этого США вводит новые санкции против пяти компаний Китая и одной корпорации Арабских Эмиратов. Данные компании задействованы в нефтепереработке и транзите экспорта Национальной иранской нефтяной компании. Как сообщают в минфине США, речь идет о транзите на «сотни миллионов долларов».

Вашингтон объясняет введение новых санкций стремлением пресечь финансирование иранского Корпуса стражей революции, который получает деньги, вырученные от продажи нефти.