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США ввели новые санкции против Ирана

Москва, 24.01.2020

США расширили санкционные меры против Ирана, сообщает РИА «Новости». В частности будет дополнен список лиц и компаний, связанных с Ираном, уточняет управление по контролю за иностранными активами минфина США.

К настоящему моменту в список дополнительно включены два человека, один из которых является гражданином Ирана, второй имеет гражданство Китая.

Помимо этого США вводит новые санкции против пяти компаний Китая и одной корпорации Арабских Эмиратов. Данные компании задействованы в нефтепереработке и транзите экспорта Национальной иранской нефтяной компании. Как сообщают в минфине США, речь идет о транзите на «сотни миллионов долларов».

Вашингтон объясняет введение новых санкций стремлением пресечь финансирование иранского Корпуса стражей революции, который получает деньги, вырученные от продажи нефти.

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