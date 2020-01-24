Существование коллекторских агентств поставили под вопрос

Для коллекторов звенит звонок

Представители «Единой России» и ЛДПР внесли на рассмотрение палаты проект закона «О запрете привлечения иных лиц для взаимодействия с должником». Фактически законопроект предлагает ввести запрет на деятельность в РФ коллекторских агентств.

На инициативу отреагировали в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Ее глава Эльман Мехтиев охарактеризовал предложение как популистское и поверхностное. В интервью ТАСС он делает вывод, что прекращение работы с просроченной задолженностью приведет к увеличению нагрузки на бюджет за счет роста судебных исков.

Согласно тексту документа, законопроект «в целях защиты прав и законных интересов физических лиц в части совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц, запрещает деятельность на территории РФ юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности». Законопроектом предлагается запретить «привлечение кредитором иных лиц для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности».

Рост на треть числа обращений с жалобами на действия коллекторов, на который ссылаются депутаты Госдумы Сергей Вострецов (ЕР) и Юрий Волков (ЛДПР), считает руководитель партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко, связан больше с ростом юридической грамотности населения и обусловлен действиями «черных кредиторов», которые находятся вне рамок правового поля. Но, уверен он, похожие претензии к коллекторам предъявить сложно. Эксперт сослался на данные НАПКА, согласно которым на грубые нарушения со стороны коллекторов, такие как методы «психологического воздействия», приходится лишь 8% общего числа нарушений, остальное – это превышение разрешенного количества контактов, нарушение времени звонков, звонки третьим лицам и раскрытие персональных данных.

Последнее решается путем работы регуляторов и саморегулируемых организаций, считает аналитик. Ликвидация коллекторских агентств, что предлагается законопроектом, не улучшит статистику и породит хаос, говорит он. Увеличится нагрузка на судебную систему, так как банкам будет проще решать проблемы сразу через суд и использовать в досудебном взыскании те же лазейки в законодательстве, что используют сейчас коллекторы.

Вместо запрета коллекторской деятельность нужно уточнять законодательство, полагает Вячеслав Максименко. В скором времени Госдума может рассмотреть законопроект «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц» взамен закона о взыскании долгов физлиц. Предполагается обязательный досудебный порядок возврата просроченной задолженности спустя 30 дней (сейчас с первого дня), а также внесение в реестр ФССП не только коллекторов, но и банки. В соответствии с дорожной картой регуляторной гильотины, закон должен быть внесен в Госдуму в марте 2020 года. Текущая же законодательная инициатива может не получить поддержки среди депутатов, так как изначально не прошла внутрипартийный комитет.

Не «выбивать», а помогать

И все же согласиться с позицией НАПКА нельзя, возражает руководитель департамента контроля качества НЮС «Амулекс» Нурида Ибрагимова. Ведь ни для кого не секрет, что коллекторские агентства зачастую действуют недобросовестно, нарушают права должников, и по большинству этих нарушений пострадавшие даже не обращаются с жалобами. А осознание того, что при попадании в тяжелую жизненную ситуацию никто не будет звонить с завуалированными угрозами, все же несколько успокаивает. Сами кредиторы действуют все же аккуратней, боясь за свою лицензию, репутацию или применения к ним штрафных санкций по жалобам должников.

Если же убрать всех коллекторов, то кредиторы будут вынуждены самостоятельно вести работу с должниками, будут создавать отделы по взаимодействию с ними, что в принципе уже есть в крупных организациях, указывает Нурида Ибрагимова. Но это, в свою очередь, затратное занятие, а при нынешних объемах предоставления кредитов даже у крупных кредиторов не хватает своих сотрудников для ведения переговоров по истребованию задолженности. По истечении срока давности, установленного в компании (он может быть 3-4 года, 5 лет или более), крупные кредиторы списывают задолженность как невозвратную, что однозначно является прямыми убытками, либо уступают право требования долгов третьим лицам.

Одним из вариантов решения проблемы возврата долгов является выдача кредитов лицам, чьи доходы позволяют вернуть долг, то есть необходимо приложить усилия для проверки платежеспособности клиента, полагает юрист. По большей части, в микрофинансовых организациях ни о какой проверке платежеспособности не идет и речи. В результате получается ситуация с предоставлением кредита лицу, которое не способно вернуть долг, который еще и растет с геометрической прогрессией.

Еще одним вариантом решения проблемы может стать лояльное отношение к клиентам по изменению условий кредитования: предоставление отсрочки, рассрочки, или «каникул» для должников, попавших в трудную ситуацию. Также можно предложить изменить последовательность оплаты долгов, поскольку в порядке вещей для кредиторов устанавливать очередность погашения сначала штрафных санкций, потом процентов по кредиту и в последнюю очередь основной долг, что зачастую никаким образом его не уменьшает. А вот ситуация, когда сначала погашается основной долг, а потом уже все проценты и штрафные санкции, приостановит рост долгов, но на это не идут финансовые организации из-за нежелания терять прибыль.