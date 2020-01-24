Умная квартира для умного города

Жителей российских мегаполисов сегодня уже не удивишь умными технологиями, которые управляют домом и квартирой. Всего несколько лет назад это были уникальные разработки и единичные демонстрационные варианты, сегодня же они образуют целые умные города — территории повышенной комфортности с комплексом инновационных инженерных решений, управляемые искусственным интеллектом.

Растущие требования людей к удобству, безопасности и экономичности проживания и развитие современных технологий диктуют новые правила проектировки жилых кварталов. Спрос формирует предложение, и сегодня появляются девелоперские компании, которые не просто строят жилплощадь, но и внедряют собственную цифровую платформу, позволяющую дистанционно управлять функциями и настройками ресурсопотребления, систем безопасности, видеонаблюдения. Сначала в рамках квартиры, потом — подъезда, дома, а теперь и в рамках жилого квартала или микрорайона. Для многих девелоперов такой подход становится философией.

«Сегодня мы внедряем стандарты умного дома, умной квартиры во всех своих проектах, — комментирует президент группы компаний “Кортрос” Вениамин Голубицкий. — Вне таких технологий мы уже не работаем. Развитая инфраструктура, система безопасности, регулирование и учет коммунальных услуг, как для гражданина, так и для управляющих компаний, — все это реализуется в наших региональных и московских проектах».

В Москве таким умным кварталом становится, например, ЖК Headliner, возводящийся прямо напротив делового центра «Москва Сити». Видеокамеры позволяют контролировать внутридворовое пространство, входы в подъезды, холлы и лифты. Система регулирования тепла и диспетчеризация в удаленном режиме собирают показания общедомовых и индивидуальных приборов учета, следят за безаварийной работой всех внутридомовых систем, исключая потери ресурсов. Это достигается за счет того, что еще на стадии строительства дом оснащается всеми необходимыми датчиками: движения, температуры, влажности, протечки, а также необходимыми механизмами для подачи воды и электричества в случае аварийных ситуаций. И первые три «умных» корпуса квартала вместе с детским садом уже сданы в эксплуатацию.

Часть жилья в Headliner также оснащена системой «Умная квартира», предоставляющей возможность индивидуальной настройки систем безопасности и контроля коммунальных услуг. Причем сделать это можно как со смартфона (застройщик разработал специальное мобильное приложение), так и с помощью голосового помощника. Уходя из дома, достаточно сказать: «Алиса, выключи свет» — и на работе больше не надо думать о невыключенном свете в ванной комнате. За счет такого интерактивного управления квартирой система помогает контролировать пространство, делает его более безопасным и комфортным, а главное — экономит время благодаря автоматизации рутинных операций.

Необходимость развития умных городов сегодня признана на государственном уровне. Перед строительной отраслью поставлена задача не просто обеспечить людей квадратными метрами, парками и коммунальными услугами, а сделать жизнь российских городов безопасной, удобной и интересной — в том числе с помощью интеллектуальных решений по управлению жильем. При этом минимальные затраты на создание инфраструктуры умных городов оцениваются Минстроем примерно в 360 млрд рублей в течение ближайших пяти лет, включая частные инвестиции, региональные и муниципальные бюджеты. Прорабатываются методы господдержки внедрения новых технологий в строительстве, обсуждается вопрос их закрепления на уровне федеральных стандартов.

«Сейчас идет активное обсуждение стандартов комплексного развития территорий, которые разработаны были для “Дом.РФ” “Стрелкой”. Наша компания участвовала в этих обсуждениях и внесла свои предложения на основании накопленного опыта, в том числе по внедрению технологий умного города», — говорит Вениамин Голубицкий.

Умный дом, умный город — это то, к чему непременно придет развитие современных мегаполисов. Он не может возникнуть хаотично, это в первую очередь плановая организация территорий, от проектирования улиц и кварталов до строительства и отделки жилых домов — то, что и называется сегодня комплексным развитием городов. И примечательно, что тренд развития умных городов не стал инициативой чиновников, а идет снизу, от компаний-застройщиков, которые, как говорится, работают на земле.