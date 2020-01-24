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В армию РФ поступят новые вертолеты для спецназа

Москва, 24.01.2020
  • В армию РФ поступят новые вертолеты для спецназа

Ростех

Российские войска специального назначения получат новый вариант вертолетов Ми-8АМТШ-ВН с усиленным вооружением, сообщает «Военное обозрение». Разработкой занимается холдинг «Вертолеты России», входящий в корпорацию «Ростех». Первые  модифицированные вертолеты поступят в войска уже в начале следующего года, рассказал Андрей Богинский. Он уточнил, что изменен облик машины, а также расширены ее технические возможности благодаря установке дополнительного оборудования.

Что касается систем более «высокого уровня», то здесь улучшены «средства поражения, вопросы обнаружения, распознавания цели», добавляет Богинский. Помимо этого новый вертолет оснащен новейшим пилотажно-навигационным оборудованием, а также имеет в своем арсенале два курсовых пулемета калибра 12,7 мм. Кабина экипажа бронирована титановым сплавом.

Контракт на закупку 10 вертолетов Ми-8АМТШ-ВН был подписан между Миноборы и холдингом «Вертолеты России» еще в 2019 году.

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