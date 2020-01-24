В Болгарии российских дипломатов заподозрили в шпионаже

Прокуратура Болгарии заподозрила двух дипломатов из РФ в шпионской деятельности.

Согласно версии следствия, один из них, который был аккредитован в Болгарии в качестве первого секретаря в консульском отделе посольства России в Софии, с 2017 года якобы занимался сбором данных о выборах в стране, другой – сотрудник Торгового представительства РФ в Софии – собирал информацию в области энергетики и энергетической безопасности страны, передаёт агентство Bloomberg, со ссылкой на свои источники в болгарском надзорном ведомстве.

В свою очередь ТАСС со ссылкой на местную прокуратуру уточняет, что главный прокурор Иван Гешев уже передал главе МИД Болгарии доказательства о проведении разведдеятельности на территории страны двумя иностранными дипломатами

Между тем, по словам посла РФ в Софии Анатолия Макарова, российское дипведомство пока не получало никакой официальной информации о выдвинутых обвинениях.

При этом в прокуратуре Болгарии уже пояснили, что предъявить обвинения россиянам они не смогут, так как дипломаты обладают неприкосновенностью.