В Госдепе рассказали о «перехвате» российского генерала в Сирии

Более года назад в Сирии произошел инцидент с «перехватом» российского генерал-майора у сирийского Манбиджа, рассказал спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри на встрече с журналистами. Новость передает «Интерфакс».

Он подтвердил, что 14 месяцев назад в этом сирийском регионе были проблемы «с предотвращением инцидентов» из-за усиления активности российских военных.

«Мы перехватили российского генерал-майора, который ехал в сторону города Манбидж», - рассказал Джеффри, добавив, что «это было решено по военным каналам». Детали операции и имя генерала дипломат не раскрыл.

Он добавил также, что подобный механизм по предотвращению инцидентов с российской стороной «успешно работает в Сирии уже несколько лет».

Ситуацию тогда удалось решить по каналам коммуникации между военными двух стран, сообщает агентство. В то же время удалось договориться, чтобы российские самолеты не летали над сирийскими районами, занятыми военными США.