В Госдуме обещали зеркальный ответ на высылку дипломатов из Болгарии

Леонид Слуцкий – председатель комитета по международным делам нижней палаты российского парламента – заявил, что наша страна даст симметричный ответ в связи с высылкой российских дипломатов из Болгарии.

По его словам, это стандартная дипломатическая практика. При этом депутат отметил, что сожалеет о том, что София вынуждает Москву идти по этому пути, передаёт агентство «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что Болгария объявила персонами нон грата двух российских дипломатов, обвинив их в шпионаже. Российскому послу в Софии вручены соответствующие ноты. Между тем в нашей дипмиссии уже заявили, что болгарская сторона не предъявила никаких доказательств вины российских дипломатов.

Напомним, прокуратура Болгарии заподозрила двух дипломатов из РФ в шпионской деятельности. Согласно версии следствия, один из них, который был аккредитован в Болгарии в качестве первого секретаря в консульском отделе посольства России в Софии, с 2017 года якобы занимался сбором данных о выборах в стране, другой – сотрудник Торгового представительства РФ в Софии – собирал информацию в области энергетики и энергетической безопасности страны.