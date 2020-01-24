В Госдуме высказались о вступлении Украины в Союзное государство

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий считает, что присоединение Украины к Союзному государству даст стране определенные преимущества в плане социальной защищенности и развития экономики, передает РИА «Новости».

Это видят украинские граждане, приезжающие на на международный фестиваль искусств России, Белоруссии и Украины «Славянский базар» в Витебске, добавил чиновник.

«Если говорить о третьем славянском государстве, может быть, они тоже присоединятся, чтобы быть активным участником для построения таких взаимоотношений», - поделился мнением Водолацкий, который при этом не отрицает, что Минск и Москва имеют разногласия по разным аспектам объединения. Но при этом положительных результатов больше, а именно Россия и Белоруссия в рамках Союзного государства ведут активное сотрудничество по вопросам обороны, промышленности, медицины и культуры.

Ранее сообщалось, что к 2030 году может появиться единая валюта России и Белоруссии. Столь длительный срок установлен, поскольку подписание «дорожных карт» по интеграции государств идет не так быстро, как этого хотелось бы из-за некоторых противоречий.