В Креме оценили работу Грефа и прокомментировали информацию о его уходе из Сбербанка

Дмитрий Песков – руководитель пресс-службы президента РФ – рассказал журналистам, как российские власти оценивают работу Германа Грефа на посту председателя правления «Сбербанка». По его словам, в Кремле ценят Грефа, как чрезвычайно успешного руководителя и настоящего профессионала, передаёт РИА Новости.

«Греф действительно очень успешный руководитель «Сбербанка», и не только Сбербанка, – подчеркнул Песков. – Всем известно, что он принимает участие в процессах по искусственному интеллекту и других важных проектах. И, безусловно, его работа очень высоко ценится российскими властями».

При этом представитель Кремля пояснил, что вопрос о заявлении Грефа о том, что он готов покинуть «Сбербанк» при смене его политики, надо задавать представителям Кабмина.

«Данный вопрос больше относятся к их компетенции», – резюмировал Песков.