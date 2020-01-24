Новый коронавирус в Китае: 22 миллиона в осаде

Пекин сейчас изо всех сил пытается ограничить распространение коронавируса 2019-nCoV, но особыми успехами похвастаться не может и поэтому, как обычно, делает вид, что не происходит ничего страшного и что ситуация под контролем. Несмотря на несомненные успехи в развитии медицины за тысячи лет для борьбы с болезнями человечество не придумало ничего лучше карантина.

Положение в Ухане, административном центре провинции Хубэй и месте первого появления в конце декабря нового вируса, который вполне может стать причиной пандемии, сейчас напоминает осадное. 11 миллионам уханьцев не позавидуешь. Их фактически лишили Нового года, который китайцы отмечают завтра, 25 января. Конечно, отмечать праздник им никто не мешает, но выехать в другой город, а в Китае в новогодние праздники сотни миллионов человек отправляются навещать родных и знакомых, им нельзя. Город взят в плотное кольцо, сообщение с внешним миром ограничено до минимума. В карантин попали и окрестности Уханя. Всего в «осаде» 22 миллиона человек. Это больше, чем население таких европейских стран, как Бельгия и Швеция. Причем, вместе взятых.

В каждом из 13 городов, попавших в зону карантина, свои правила. Так, в полумиллионном Чжицзяне закрыты все офисы и магазины, кроме супермаркетов и городских рынков. В Ухане власти закрыли автомобильный тоннель под Янцзы, а на мостах установили тепловизоры. Абсолютно всех пешеходов и автомобилистов проверяют на предмет высокой температуры.

С 10 часов утра 23 января в Ухане остановился наземный транспорт, паромы, метро. В город не пропускают пассажирские автобусы, закрыты аэропорты и железнодорожные вокзалы.

Число зараженных коронавирусом стремительно растет и приближается к тысяче. На утро 24 января инфицированных было 830 человек, но это официальные данные. Скорее всего, больных значительно больше. Так же быстро растет и число жертв вируса 2019-nCoV. Сейчас их 26, хотя в начале недели болезнь унесла жизни 3 человек. Подавляющее число жертв – пожилые люди со слабым здоровьем и целым букетом серьезных болезней.

На этой неделе произошло очень важное «качественное» изменение – медики подтвердили худшие опасения и заявили, что коронавирус передается от человека человеку.

Без особого риска ошибиться можно предположить, что Всемирная организация здравоохранения (WHO) со дня на день объявит вирус 2019-nCoV всемирной угрозой. Специальный комитет WHO после двухдневного заседания решил пока не торопиться и собраться вновь через 10 дней, т.е. в первых числах февраля.

Чиновники от медицины не объявили новый вирус всемирной угрозой лишь по той причине, что, кроме Китая, инфицированные коронавирусом обнаружены пока лишь в шести странах и их очень мало - единицы. Это, конечно, соседние азиатские страны: Вьетнам, Таиланд, Сингапур, Япония, Южная Корея, а также Соединенные Штаты, где на днях выявлен первый больной.

В России пока инфицированных не выявлено, но болезнь подобралась вплотную к нашим границам – первый заболевший зафиксирован в соседней с РФ китайской провинции Хэйлунцзян.

Специалисты прогнозируют для Китая повторение эпидемии атипичной пневмонии (SARS) 2002 года. Власти, естественно, утверждают, что не все так страшно. Так, президент Си Цзиньпин, обращаясь к нации по случаю китайского Нового года, ни слова не сказал о коронавирусе, а в государственных СМИ и на телевидении болезни уделяется минимум внимания.

Тем не менее, в Китае нарастает паника. Больницы переполнены и уже не справляются с наплывом пациентов, которые отправляются к врачам при появлении насморка или кашля. В Ухане и других городах не хватает медицинских работников, с каждым днем усиливается дефицит защитных средств и лекарств. Несмотря на то, что власти Уханя пообещали построить за неделю (!) больницу для зараженных вирусом, соцсети наполнены упреками и обвинениями в адрес чиновников, которые, по мнению китайцев, не предпринимают достаточных мер по борьбе с болезнью.

Эксперты уверены, что серьезные ограничения на передвижение понятны и логичны, но малоэффективны, потому что предприняты слишком поздно. Многие инфицированные успели покинуть Ухань до введения карантина и разъехались по всей стране.

«Лошадь уже вышла из конюшни»…- образно прокомментировал ситуацию Йэн Липкин, эпидемиолог из Колумбийского университета, который в 2002 году помогал китайским властям бороться с атипичной пневмонией.