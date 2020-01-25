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Критерии и особенности выбора ламината

Москва, 25.01.2020
#PressRelease

Чтобы быстро выбрать и купить наиболее подходящий ламинат, нужно руководствоваться рядом ключевых критериев, приведенных ниже.

  • Класс износоустойчивости. На поверхности каждой ламинированной доски есть покрытие, которое обеспечивает ее защиту от истирания. Чем выше прочность и чем больше толщина защитного слоя, тем дольше прослужит ламинат. В настоящее время производители выделяют семь классов ламината, различающихся износоустойчивостью: 21, 22, 23, 31, 32, 33, 34. Чем больше число, обозначающее класс ламината, тем выше износоустойчивость этого материала.
  • Толщина доски. Как правило, толщина ламината 21, 22 и 23 классов составляет четыре-пять миллиметров. Такой материал рекомендуется исключительно для укладки в жилых помещениях. Толщина ламината 31 класса составляет шесть миллиметров, 32 класса – шесть-десять миллиметров, 33 и 34 классов – двенадцать миллиметров.
  • Стоимость. Дешевле всего стоит напольное покрытие наиболее низких классов. 1 кв. м такого ламината можно купить за триста-четыреста рублей. Покрытие эконом-класса, срок службы которого составляет восемь-десять лет, обойдется в пятьсот-девятьсот рублей за 1 кв. м. Высококачественный ламинат стоит не менее тысячи двухсот рублей за 1 кв. м. Стоимость элитного напольного покрытия от зарубежных производителей 33-34 класса износоустойчивости составляет две с половиной тысячи рублей за 1 кв. м и более. Обычно на него дается пожизненная гарантия.
  • Влагоустойчивость. Об этой характеристике ламината можно судить по значку, имеющемуся на его упаковке. При наличии на коробке изображения зонтика, капли или надписи Hidro plus данный материал можно укладывать в помещениях с высокой влажностью. Такие доски не разбухают от воды, а их стыки подвергнуты специальной обработке.

В кухнях и прихожих можно использовать влагоустойчивый ламинат, а в ванной – водоотталкивающий. Самый высокий класс влагоустойчивого ламината укладывают даже в саунах, банях и бассейнах.

  • Наличие фаски. Она представляет собой скос на срезе половицы, выполняющий декоративную функцию. При наличии фаски на досках они визуально отделяются друг от дружки, что делает их похожими на напольное покрытие из природной древесины.
  • Производитель. Наиболее качественный и самый дорогостоящий ламинат выпускают австрийская компания Kindl и германская компания HDM. Отличный ламинат эконом-класса под брендами Quick-Step и Pergo выпускается в Бельгии. Высокой популярностью среди потребителей пользуется недорогой ламинат, выпускаемый в Белоруссии.
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