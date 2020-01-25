Лукашенко одобрил изменение межправсоглашения с Россией о ценах на газ

Глава белорусского государства Александр Лукашенко уполномочил Кабинет министров страны на подписание протокола о поправке к межправительственному соглашению с Россией от 2011 года, в котором говорится об условиях поставки природного газа и его транзита по территории республики.

Информация об этом опубликована на правовом интернет-портале Белоруссии. При этом текст сам текс проекта протокола на сайте не размещён.

Ранее сообщалось, что Лукашенко инициирует переговоры с Владимиром Путиным, в ходе которых он собирается решить вопрос о поставках российского газа в республику. При этом он пояснил, что планирует встретиться со своим коллегой из РФ с глазу на глаз, так как такие вопросы по телефону не решаются.

Кроме того, президент Белоруссии заявил, что «Москва кинула Минск», продавая газ по завышенным ценам.