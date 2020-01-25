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Особенности выбора и работы с металлочерепицей

Москва, 25.01.2020
Среди множества разнообразных кровельных материалов одним из самых распространенных является металлочерепица. Многочисленные положительные качества и преимущества этого материала обусловили его повсеместное использование при обустройстве кровли.
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Металлочерепица ruukki – это изготовленный из оцинкованной стали профилированный лист, который покрыт с двух сторон защитным слоем. Его с успехом применяют как для возведения новых домов, так и для эффективной и оперативной реконструкции крыши.

При подборе металлочерепицы во внимание принимаются несколько важнейших характеристик этого кровельного материала. Как правило, поставка листов осуществляется в заводской упаковке, а их предельная длина достигает шести метров. Чтобы обеспечить подходящие условия для хранения заранее купленного материала, желательно использовать в данных целях хорошо проветриваемое помещение. Металлочерепицу надо уложить на ровные деревянные брусья. Без достаточной вентиляции на поверхности полимерного покрытия во время хранения этого кровельного материала возможно образование белого налета. При хранении упаковки с металочерепицей на открытом воздухе также возможно ухудшение качества полимерного покрытия.

Поднимать листы металлочерепицы для доставки к месту проведения монтажных работ следует в вертикальном положении для предотвращения их деформации. Особенно подвержены деформации при переноске листы большой длины.

При подборе металлочерепицы нужно учитывать целый ряд характеристик этого материала. Для обустройства крыши жилых зданий следует приобретать листы толщиной больше 0,5 миллиметра. Более тонкие листы (толщиной 0,4, 0,45 или 0,48 миллиметра) годятся только для обустройства крыши на небольших постройках и для возведения козырьков и навесов.

Важнейший параметр металлочерепицы – покрытие металлического листа. Оно состоит не только из полимерного слоя, но и из грунтовки и пассивирующего материала. Без наличия двух последних слоев срок эксплуатации покрытия уменьшается и составляет не больше трех лет. Декоративное полимерное покрытие может быть изготовлено из полиэстера, пурала, пластизола и других материалов, каждый из которых характеризуется своими эксплуатационными свойствами, сроком службы и стойкостью окраски.

Еще один немаловажный критерий подбора металлочерепицы – ее профилирование. От него зависит внешний вид данного кровельного материала и технические требования к монтажу.

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