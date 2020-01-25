Особенности выбора запчастей для грузовиков

Найти запчасти для импортных грузовиков в России в магазине грузовых автозапчастей значительно сложнее, чем для отечественных грузовых автомобилей. С одной стороны, они менее распространены, с другой – стоят дороже российских запчастей. Тем не менее, у серьезных поставщиков сбоев не случается. Поэтому очень многое зависит от грамотного выбора поставщика автодеталей. Доставка запасных частей с завода-изготовителя может затянуться на недели, в то время как простой дорогостоящей техники обходится недешево, в особенности когда дело касается срыва договорных сроков и неисполнения условий заключенного контракта.

Запасные части для импортных грузовых автомобилей могут быть оригинальными или изготовленными сторонними заводами с позволения владельца бренда. Сертификат основного производителя служит гарантией высокого качества комплектующих, но лучше всего все же приобретать оригинальные автодетали, хотя найти их сложнее, а их стоимость выше.

Исходя из всего вышесказанного, хорошего поставщика запчастей для грузовиков можно определить по следующим признакам:

Партнерские отношения с максимальным числом изготовителей и дилеров. От этого зависит быстрота поставки редких автозапчастей для грузовых машин.

Объем собственных запасов автодеталей на складах. Чем он больше, тем лучше. В идеале у поставщика должны храниться на складе полные комплекты автозапчастей для наиболее распространенных моделей грузовиков, не подлежащих ремонту.

Индивидуальный подход к каждому клиенту. Простой грузовых автомобилей обходится недешево, поэтому очевидное преимущество имеют поставщики, у которых есть достаточное число компетентных сотрудников, электронные каталоги, компьютеризированное ведение складского учета и т. д. Конкуренция в данной сфере очень остра, и для успешной работы требуется предоставление обширного спектр услуг, иначе клиенты перейдут к конкурентам, предлагающим более высокий уровень сервиса.

Несмотря на все сложности, связанные с поиском запчастей для грузовиков иностранного производства, использование этой техники вполне себя оправдывает, если только они не эксплуатируются в условиях полного бездорожья. Срок службы импортных грузовых автомобилей продолжителен, их удобство для водителей несомненно, а надежность гарантирована соответствующими сертификатами.