Помощник президента РФ Сурков покинул госслужбу

Владислав Сурков – помощник президента России – ушёл с государственной службы.
Об этом рассказал политолог Алексей Чеснаков. По его информации, отставка Суркова связана с резкой сменой курса России на украинском направлении, передаёт РИА Новости.
При этом политолог утверждает, что Сурков пока не планирует возвращаться в политику, а в ближайшее время займётся медитативными практиками.
«После этого он обещал публично рассказать о причинах ухода с государственной службы и о своих планах на будущее», – резюмировал Чеснаков.
Напомним, Владислав Сурков занимал пост помощника главы российского лидера с 2013 года.