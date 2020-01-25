Помощник президента РФ Сурков покинул госслужбу

Владислав Сурков – помощник президента России – ушёл с государственной службы.

Об этом рассказал политолог Алексей Чеснаков. По его информации, отставка Суркова связана с резкой сменой курса России на украинском направлении, передаёт РИА Новости.

При этом политолог утверждает, что Сурков пока не планирует возвращаться в политику, а в ближайшее время займётся медитативными практиками.

«После этого он обещал публично рассказать о причинах ухода с государственной службы и о своих планах на будущее», – резюмировал Чеснаков.

Напомним, Владислав Сурков занимал пост помощника главы российского лидера с 2013 года.