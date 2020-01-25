Прогноз погоды на 7 дней: синоптики предупредили о сильных морозах и снегопадах

В конце января в Россию всё-таки пришла календарная зима. Несмотря на то, что во многих регионах нашей страны температурный фон пока превышает норму, в ближайшие 7 дней климатическая обстановка испортится, а погода снова удивит. По прогнозу синоптиков, на Русской равнине ожидаются сильные морозы и мощные снегопады.

Прогноз погоды на 7 дней в северных регионах страны

Очень холодно уже сейчас в северных регионах страны. Так, в Магаданской области трескучие морозы держатся с середины декабря. При этом буквально с каждым днём они только лишь усиливаются. В частности, за минувшие сутки в посёлке Талон столбики термометров опускались до минус 46,2, что на 0,2 градуса ниже предыдущего рекорда, уставленного в этот день в 1978 году.

Не так холодно, но всё равно ниже климатической нормы в Магадане, где в субботу погодные градусники показывали минус 27. В ближайшие 7 дней в области по-прежнему будет морозно. Кроме того, метеорологи обещают мощные снегопады и сильный ветер.

Но настоящим полюсом холода остаётся Якутия. Так, минувшей ночью на востоке республики воздух остывал до минус 56. Также аномальные морозы фиксируются в Якутске. Здесь почти из-за 50-градусных морозов в субботу, 25 января были отменены занятия для учащихся с 1 по 5 классы. Согласно информации Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха в Якутске в районе аэропорта составила минус 46. На следующей неделе здесь ожидаются более комфортные климатические условия, но погода продолжит удивлять – по прогнозу синоптиков, на республику обрушатся снегопады и завьюжат метели.

Погода на Урале. Прогноз погоды на 7 дней

По прогнозу синоптиков, на следующей неделе буквально завалит снегом почти всю территорию Урала. Обильные снегопады сюда принесёт циклон из Атлантики, центр которое пока находится над Кольским полуостровом. В воскресенье, 26 января мощный циклонический фронт сначала накроет верховье Волги, а уже в понедельник, 27 января пожалует на Урал.

Наибольшие неприятности циклон принесет на Южный Урал. В частности, в Челябинской и Курганской областях ожидаются снегопады, метели и шквалистый ветер. При этом в Челябинске и Магнитогорске температурный фон всю следующую неделю будет нестабильным. Например, в начале недели здесь ещё относительно тепло – минус 6-8 днём и до минус 10 ночью. Зато в середине недели станет по-настоящему холодно. С уходом влажных атлантических масс, которые переместятся в Западную Сибирь, в уральских регионах ударят трескучие морозы. В ночные часы в Екатеринбурге, Кургане и Шадринске столбики термометров будут опускаться до минус 25, а снегопады прекратятся. К концу недели новый циклон из Атлантики вновь повысит температуру воздуха, которая к выходным стабилизируется на отметке минус 8-10. Кроме того, прогнозируются осадки и снег.

Погода на 7 дней в Сибири

Ненастная погода ожидается всю следующую неделю в Сибири. Под влиянием всё тех же циклонических воздушных масс из Атлантики в Новосибирске в период с 27 по 29 января, по прогнозу синоптиков, ожидается от минус 3 до минус 8 и снег. Ещё теплее будет в Томске и Горно-Алтайске, где воздух прогреется до минус 2-6. Таким образом, по прогнозу синоптиков, среднесуточная температура здесь в первой половине следующей недели будет выше климатической нормы сразу на 12-16 градусов.

Мощное похолодание по всей Сибири начнётся с четверга, 30 января, когда почти повсеместно подморозит до минус 20-25.

Погода в Москве на 7 дней. Точный прогноз синоптиков

По прогнозу синоптиков, на следующей недели погода снова удивит жителей Москвы. По данным Центра погоды «Фобос», до 30 января включительно и ночью, и днём ожидается температура около нуля градусов. Возможны небольшие осадки, как в виде мокрого снега, так и в виде дождя, из-за чего на дорогах будет гололёд.

Начиная с вечера 30 января и уже до конца недели на Москву обрушатся мощные снегопады, прогнозируются метели, будет дуть северный ветер, а столбики термометров опустятся до минусовых значений. Так, в пятницу, 31 декабря, по прогнозу синоптиков, подморозит до минус 5 и выпадет примерно 30% месячной нормы осадков.

В выходные погодные градусники также покажут от нуля до минус 4, а сильный северный ветер, порывы которого могут достигать 5-8 метров в секунду, создадут ощущение более холодной погоды. При этом продолжат идти осадки, благодаря чему снежный покров к концу недели увеличится до 13 см.