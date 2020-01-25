«Русский дом» в Давосе: три года успеха

Число участников и гостей российской резиденции стабильно растет. С 2018 года их количество увеличилось вдвое (2018 год: более 1000 участников из 60 стран; 2019 год: 1500 участников из 70 стран; 2020 год: более 2000 участников из 85 стран).

В числе гостей площадки в этом году были ведущие мировые бизнесмены и официальные лица: американский миллиардер, финансист Рей Далио, представитель катарской королевской семьи шейх Али Аль-Валид Аль Тани, председатель совета директоров швейцарской фармацевтической группы Novartis AG Йорг Рейнхардт, председатель наблюдательного совета Carlsberg Breweries A/S Флемминг Бесенбахер; российские бизнесмены: председатель совета директоров ГК «Ренова» Виктор Вексельберг, президент – председатель правления Банка ВТБ (ПАО) Андрей Костин, президент ООО «Орион Наследие» Давид Якобашвили.

«Искусственный интеллект, цифровая трансформация, экология и молодежные инициативы – темы, которые сегодня волнуют мировое сообщество. Россия не может оставаться в стороне от происходящих изменений, поэтому при формировании деловой программы „Русского дома“ в этом году организаторы сконцентрировались на актуальной социально-экономической повестке», – сказал советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Впервые на площадке «Русского дома» состоялись совместные мероприятия Фонда Росконгресс и Всемирного экономического форума (WEF).

Одним из самых ярких событий стала сессия, посвященная российско-катарскому сотрудничеству. Помимо этого, представители эмирата приняли участие в рабочей встрече с председателем правления, директором Фонда Росконгресс Александром Стуглевым. В этом году Катар выступит страной – гостем Петербургского международного экономического форума.

Фонд Росконгресс и Правительство Москвы подписали меморандум о сотрудничестве и взаимном содействии в развитии конгрессно-выставочной деятельности.

Молодежная повестка «Русского дома» была сфокусирована на одной из Целей Организации Объединенных Наций – глобальное сотрудничество для устойчивого развития. Сессию в «Русском доме» посетил заместитель Генерального секретаря ООН Фабрицио Хохшильд.

В отличие от повестки прошлых лет в этом году большое внимание было уделено вопросам токенизации активов, кибербезопасности и национальным стратегиям развития искусственного интеллекта.

Российская резиденция в Давосе «Русский дом» вновь откроет свои двери в 2021 году.

Справочная информация

Среди участников и гостей «Русского дома»:

- основатель Bridgewater Associates Рей Далио

- главный исполнительный директор Катарского агентства поощрения инвестиций Али Аль-Валид Аль Тани

- заместитель Генерального секретаря ООН Фабрицио Хохшильд

- Министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирослав Лайчак

- заместитель министра Республики Корея по делам малого, среднего и венчурного бизнеса Чха Чон Хун

- главный исполнительный директор Катарского финансового центра Аль-Джайда Юсуф Мохамед

- председатель совета директоров швейцарской фармацевтической группы Novartis AG Йорг Рейнхардт

- председатель наблюдательного совета Carlsberg Breweries A/S Флемминг Бесенбахер

- главный исполнительный директор компании PsiQuantum Джереми О’Брайен

- председатель совета директоров ГК «Ренова» Виктор Вексельберг

- президент – председатель правления Банка ВТБ (ПАО) Андрей Костин

- генеральный директор – председатель правления АО «Росгеология» Сергей Горьков

- председатель правления, генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев

- президент ООО «Орион Наследие» Давид Якобашвили

- президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев

- управляющий директор компании «Яндекс» Тигран Худавердян

- заместитель председателя правления ПАО Сбербанк Станислав Кузнецов

- префект Дикастерии по содействию целостному человеческому развитию кардинал Питер Кодво Аппиа Тарксон

- министр, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черёмин

- главный раввин Москвы, президент Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт

- Директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов

- управляющий партнер компании CORUM Vermögensverwaltung AG Штефан Бухер

Итоги сессий «Русского дома» в Давосе доступны в Информационно-аналитической системе Росконгресс roscongress.org.

Партнеры проекта «Русский дом»

Проект «Русский дом» в Давосе организован Фондом Росконгресс. Деловая программа сформирована при поддержке АО «Росгеология», EY. Партнерами «Русского дома» выступили: V-Tell, Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы, компании «Барнео» и «Лудинг». Инновационный партнер проекта: АО «Эр-Телеком Холдинг». Оператор площадки: ООО «Конгресс-Интернешнл».

Проект был реализован при информационной поддержке информационных агентств «ТАСС» и «РИА Новости», РБК, интернет-портала NEWS.RU, журнала «Эксперт», международного информационного агентства Sputnik и издания «Наша Газета» (Швейцария).

Трансляции мероприятий

Запись трансляций деловой программы доступна на официальном сайте проекта: houserussia.com.

Фотобанк Росконгресс

Фотографии мероприятий деловой программы доступны в фотобанке Росконгресс: photo.roscongress.org.

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 2500 экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие со 118 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 69 странах мира.

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