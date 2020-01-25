Вход/Регистрация Подписка

«Русский дом» в Давосе: три года успеха

Москва, 25.01.2020
Третий год подряд «Русский дом» в Давосе становится центром притяжения участников Всемирного экономического форума, крупнейших предпринимателей и инвесторов.
  • «Русский дом» в Давосе: три года успеха

предоставлено пресс-службой

Число участников и гостей российской резиденции стабильно растет. С 2018 года их количество увеличилось вдвое (2018 год: более 1000 участников из 60 стран; 2019 год: 1500 участников из 70 стран; 2020 год: более 2000 участников из 85 стран).

В числе гостей площадки в этом году были ведущие мировые бизнесмены и официальные лица: американский миллиардер, финансист Рей Далио, представитель катарской королевской семьи шейх Али Аль-Валид Аль Тани, председатель совета директоров швейцарской фармацевтической группы Novartis AG Йорг Рейнхардт, председатель наблюдательного совета Carlsberg Breweries A/S Флемминг Бесенбахер; российские бизнесмены: председатель совета директоров ГК «Ренова» Виктор Вексельберг, президент – председатель правления Банка ВТБ (ПАО) Андрей Костин, президент ООО «Орион Наследие» Давид Якобашвили.

«Искусственный интеллект, цифровая трансформация, экология и молодежные инициативы – темы, которые сегодня волнуют мировое сообщество. Россия не может оставаться в стороне от происходящих изменений, поэтому при формировании деловой программы „Русского дома“ в этом году организаторы сконцентрировались на актуальной социально-экономической повестке», – сказал советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Впервые на площадке «Русского дома» состоялись совместные мероприятия Фонда Росконгресс и Всемирного экономического форума (WEF).

Одним из самых ярких событий стала сессия, посвященная российско-катарскому сотрудничеству. Помимо этого, представители эмирата приняли участие в рабочей встрече с председателем правления, директором Фонда Росконгресс Александром Стуглевым. В этом году Катар выступит страной – гостем Петербургского международного экономического форума.

Фонд Росконгресс и Правительство Москвы подписали меморандум о сотрудничестве и взаимном содействии в развитии конгрессно-выставочной деятельности.

Молодежная повестка «Русского дома» была сфокусирована на одной из Целей Организации Объединенных Наций – глобальное сотрудничество для устойчивого развития. Сессию в «Русском доме» посетил заместитель Генерального секретаря ООН Фабрицио Хохшильд.

В отличие от повестки прошлых лет в этом году большое внимание было уделено вопросам токенизации активов, кибербезопасности и национальным стратегиям развития искусственного интеллекта.

Российская резиденция в Давосе «Русский дом» вновь откроет свои двери в 2021 году.

Справочная информация

Среди участников и гостей «Русского дома»:

-            основатель Bridgewater Associates Рей Далио

-            главный исполнительный директор Катарского агентства поощрения инвестиций Али Аль-Валид Аль Тани

-            заместитель Генерального секретаря ООН Фабрицио Хохшильд

-            Министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирослав Лайчак

-            заместитель министра Республики Корея по делам малого, среднего и венчурного бизнеса Чха Чон Хун

-            главный исполнительный директор Катарского финансового центра Аль-Джайда Юсуф Мохамед

-            председатель совета директоров швейцарской фармацевтической группы Novartis AG Йорг Рейнхардт

-            председатель наблюдательного совета Carlsberg Breweries A/S Флемминг Бесенбахер

-            главный исполнительный директор компании PsiQuantum Джереми О’Брайен

-            председатель совета директоров ГК «Ренова» Виктор Вексельберг

-            президент – председатель правления Банка ВТБ (ПАО) Андрей Костин

-            генеральный директор – председатель правления АО «Росгеология» Сергей Горьков

-            председатель правления, генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев

-            президент ООО «Орион Наследие» Давид Якобашвили

-            президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев

-            управляющий директор компании «Яндекс» Тигран Худавердян

-            заместитель председателя правления ПАО Сбербанк Станислав Кузнецов

-            префект Дикастерии по содействию целостному человеческому развитию кардинал Питер Кодво Аппиа Тарксон

-            министр, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черёмин

-            главный раввин Москвы, президент Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт

-            Директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов

-            управляющий партнер компании CORUM Vermögensverwaltung AG Штефан Бухер

Итоги сессий «Русского дома» в Давосе доступны в Информационно-аналитической системе Росконгресс roscongress.org.

Партнеры проекта «Русский дом»

Проект «Русский дом» в Давосе организован Фондом Росконгресс. Деловая программа сформирована при поддержке АО «Росгеология», EY. Партнерами «Русского дома» выступили: V-Tell, Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы, компании «Барнео» и «Лудинг». Инновационный партнер проекта: АО «Эр-Телеком Холдинг». Оператор площадки: ООО «Конгресс-Интернешнл».

Проект был реализован при информационной поддержке информационных агентств «ТАСС» и «РИА Новости», РБК, интернет-портала NEWS.RU, журнала «Эксперт», международного информационного агентства Sputnik и издания «Наша Газета» (Швейцария).

Трансляции мероприятий

Запись трансляций деловой программы доступна на официальном сайте проекта: houserussia.com.

Фотобанк Росконгресс

Фотографии мероприятий деловой программы доступны в фотобанке Росконгресс: photo.roscongress.org.

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 2500 экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие со 118 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 69 странах мира.

roscongress.org

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    «В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

    Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга

    Умная квартира для умного города

    Умные технологии стремительно входят в жизнь. Сегодня искусственный интеллект может управлять не только домом и квартирой, но и целыми городами повышенной комфортности с комплексом инновационных инженерных решений

    Акции ММК сохраняют потенциал роста

    По мнению аналитиков, акции Магнитогорского металлургического комбината остаются недооцененными относительно конкурентов

    Тяжелая нефть ТРИЗов и битумов

    В России заканчивается доступная нефть: по данным Минприроды, ее добыча неуклонно падает, а доля месторождений с трудноизвлекаемыми запасами превысила 60%. Российские компании начали «гонку вооружений» и вкладывают миллиарды в новые технологии
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Ситуация с китайским коронавирусом становится все тревожнее
      Несмотря на меры предосторожности, принимаемые во многих странах, новая болезнь, которая появилась в Китае, расползается по планете.
    2. В США начинается процесс отрешения от власти Дональда Трампа
      Шансов на победу у сторонников импичмента почти нет.
    3. «Чайка» возвращается на сцену МХТ
      28 и 29 февраля в МХТ имени А.П. Чехова премьера – «Чайка» А.П. Чехова в постановке литовского режиссера Оскараса Коршуноваса. Для Московского Художественного театра это особая пьеса, символ обновления, которое принес МХТ мировой сцене. После триумфальной постановки К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко 1898 года изображение чайки стало эмблемой МХТ. В год 160-летнего юбилея А.П. Чехова «Чайка» возвращается на сцену Художественного театра – и, конечно, для театра это огромное событие.
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2020 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама