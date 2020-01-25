Случаев заболевания китайским коронавирусом в России не зафиксировано

Случаев заболевания китайским коронавирусрм (2019-nCoV) в России по данным 25 января не зафиксировано. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора, которое опубликовано на официальном сайте ведомства.

При этом отмечается, что за время проведения специального мониторинга выявлены: 6 человек, у которых диагностированы респираторные инфекции; 5 больных гриппом А; 2 человека, у которых зафиксирован грипп В; 2 больных парагриппом и 1 человек, заболевший сезонной коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что в Ростуризме рекомендуют всем туроператорам страны приостановить реализацию туров в КНР из-за коронавируса, который бушует в Поднебесной.

Согласно информационному сообщению, которое размещено на официальном сайте агентства, туроператорам и турагентам рекомендуется приостановить реализацию продуктов, а также отдельных туруслуг в Китай до нормализации эпидемиологической обстановки там.

Кроме того, Ростуризм обратился к гражданам РФ, которые находятся сейчас в КНР, не покидать территорий гостиниц и других мест своего проживания для недопущения заражения смертельной пневмонией.