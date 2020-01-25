Вход/Регистрация Подписка

Танчики, зеленые и Прилепин

Москва, 25.01.2020
Арсений Беленький, политолог, эксперт центра ПРИСП
Танчики, зеленые и Прилепин Айтишники, экологи, индивидуальные предприниматели, новые левые и новая «Родина» — такой выбор добавят в обновленное меню нижней палаты парламента. Которая, напомним, скоро будет выбирать состав правительства России.
#Партии
#Партстроительство
#Госдума
#Политика
  • Танчики, зеленые и Прилепин

Писатель Захар Прилепин у картины Степана Карпова "Дружба народов" (1923-1924 гг.) после пресс-конференции, посвященной созданию общественного движения "За Правду"

Антон Новодережкин/ТАСС

Стремительно оформляется второй эшелон партий, которые будут претендовать на место в следующем созыве Государственной думы и конкурировать с парламентскими старожилами. Их возможности «протестируют» уже в этом году, на сентябрьском едином дне голосования. Предполагается, что новые партии будут оттягивать протестный электорат и таким образом упростят путь «Единой России» к конституционному большинству. Но как себя поведет раздраженный избиратель при запросе на справедливость, политическую искренность и социальное равенство? Интересный эксперимент!

Новые партии займут весь политический спектр. Предположительно, будет пять политических движений. В январе о создании собственной Партии прямой демократии сообщил один из основателей популярной онлайн-игры World of Tanks Вячеслав Макаров. Своей «фишкой» он назвал мобильное приложение на основе технологии блокчейн, в котором будут регулярно проходить голосования однопартийцев. А сама партийная жизнь будет геймофицирована, появятся квесты, токены, внутрипартийная валюта и прочие шалости игрового мира.

Писатель Захар Прилепин сообщил, что 1 февраля состоится съезд движения «За правду», на котором может быть учреждена новая партия. Идеология национал-патриотическая, правая, опора — на активное гражданское общество, задача — привести на участок не голосующих россиян, надежда — завоевать до 30% голосов избирателей. В движение «За правду», помимо самого Прилепина, вошли актер Иван Охлобыстин, основатель рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, театральный режиссер Эдуард Бояков, глава Союза молодых инженеров России Владислав Бевза и бывший советник главы ДНР Александр Казаков. Позже заявились профессор НИУ ВШЭ и экс-сотрудник Администрации президента Олег Матвейчев, профессор кафедры информационной политики ВШЭ Модест Колеров и лидер группы Ва-БанкЪ Александр Скляр. За неполитические проекты движения будет, вероятно, отвечать россиянин американского происхождения Стивен Сигал.

«Новые зеленые» — партия с «зеленой оболочкой», но с попсовым содержанием. Здесь будут представлены артисты, общественные деятели, культурная элита. Дискурс почти левый, но с умеренных позиций. Экономические интересы вторичны перед глобальным эко-вызовом. Попытка соединить городской актив и провинциальных эко-активистов. По слухам, партию могут представлять музыканты Игорь Тальков-младший и Сергей Шнуров, а также активист Илья Варламов.

С краев политического спектра также появятся новички. На левом фланге ниша по факту создана. Уже существующие партии-спойлеры успешно забирают голоса у КПРФ. А некоторые движения, типа «Коммунистов России» или КПСС, давно избавились от обидной приставки «спойлер», настолько сильные результаты показывают движения в ряде регионов. Что сформируется слева в итоге, загадка. Вероятно, туда придрейфуют справедливороссы, которые пока никак не проходят в новую Думу. Но возможно и принципиально новое движения или целый блок.

Зато определился праволиберальный проект. Предприниматель Александр Даванков, один из основателей и бывший совладелец косметической компании Faberlic, планирует создать политическую партию и провести первый съезд уже 1 марта. Даванков считает, что его электорат — это городская молодежь, не представленная в политике. Также это партия для мелкого частного бизнеса, индивидуальных предпринимателей.

А вот средний и крупный бизнес останется, видимо, без своего партийного представителя. Слишком большие политические риски. Вряд ли Даванкову удастся привлечь на свою сторону предпринимателей такого калибра, как Сергей Галицкий или Михаил Прохоров. Остается открытым вопрос о судьбе уже существующих правых движений, например, «Партии роста» Бориса Титова или «Гражданской платформы».

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Умная квартира для умного города

    Умные технологии стремительно входят в жизнь. Сегодня искусственный интеллект может управлять не только домом и квартирой, но и целыми городами повышенной комфортности с комплексом инновационных инженерных решений

    Акции ММК сохраняют потенциал роста

    По мнению аналитиков, акции Магнитогорского металлургического комбината остаются недооцененными относительно конкурентов

    Тяжелая нефть ТРИЗов и битумов

    В России заканчивается доступная нефть: по данным Минприроды, ее добыча неуклонно падает, а доля месторождений с трудноизвлекаемыми запасами превысила 60%. Российские компании начали «гонку вооружений» и вкладывают миллиарды в новые технологии
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Ситуация с китайским коронавирусом становится все тревожнее
      Несмотря на меры предосторожности, принимаемые во многих странах, новая болезнь, которая появилась в Китае, расползается по планете.
    2. В США начинается процесс отрешения от власти Дональда Трампа
      Шансов на победу у сторонников импичмента почти нет.
    3. Дмитрий Медведев рассказал о решенных и нерешенных задачах за время своей работы
      Бывший российский премьер заявил, что он в целом доволен тем, как работал кабинет министров почти восемь лет, хотя и признает, что «были и нерешенные задачи»
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2020 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама