Танчики, зеленые и Прилепин

Стремительно оформляется второй эшелон партий, которые будут претендовать на место в следующем созыве Государственной думы и конкурировать с парламентскими старожилами. Их возможности «протестируют» уже в этом году, на сентябрьском едином дне голосования. Предполагается, что новые партии будут оттягивать протестный электорат и таким образом упростят путь «Единой России» к конституционному большинству. Но как себя поведет раздраженный избиратель при запросе на справедливость, политическую искренность и социальное равенство? Интересный эксперимент!

Новые партии займут весь политический спектр. Предположительно, будет пять политических движений. В январе о создании собственной Партии прямой демократии сообщил один из основателей популярной онлайн-игры World of Tanks Вячеслав Макаров. Своей «фишкой» он назвал мобильное приложение на основе технологии блокчейн, в котором будут регулярно проходить голосования однопартийцев. А сама партийная жизнь будет геймофицирована, появятся квесты, токены, внутрипартийная валюта и прочие шалости игрового мира.

Писатель Захар Прилепин сообщил, что 1 февраля состоится съезд движения «За правду», на котором может быть учреждена новая партия. Идеология национал-патриотическая, правая, опора — на активное гражданское общество, задача — привести на участок не голосующих россиян, надежда — завоевать до 30% голосов избирателей. В движение «За правду», помимо самого Прилепина, вошли актер Иван Охлобыстин, основатель рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, театральный режиссер Эдуард Бояков, глава Союза молодых инженеров России Владислав Бевза и бывший советник главы ДНР Александр Казаков. Позже заявились профессор НИУ ВШЭ и экс-сотрудник Администрации президента Олег Матвейчев, профессор кафедры информационной политики ВШЭ Модест Колеров и лидер группы Ва-БанкЪ Александр Скляр. За неполитические проекты движения будет, вероятно, отвечать россиянин американского происхождения Стивен Сигал.

«Новые зеленые» — партия с «зеленой оболочкой», но с попсовым содержанием. Здесь будут представлены артисты, общественные деятели, культурная элита. Дискурс почти левый, но с умеренных позиций. Экономические интересы вторичны перед глобальным эко-вызовом. Попытка соединить городской актив и провинциальных эко-активистов. По слухам, партию могут представлять музыканты Игорь Тальков-младший и Сергей Шнуров, а также активист Илья Варламов.

С краев политического спектра также появятся новички. На левом фланге ниша по факту создана. Уже существующие партии-спойлеры успешно забирают голоса у КПРФ. А некоторые движения, типа «Коммунистов России» или КПСС, давно избавились от обидной приставки «спойлер», настолько сильные результаты показывают движения в ряде регионов. Что сформируется слева в итоге, загадка. Вероятно, туда придрейфуют справедливороссы, которые пока никак не проходят в новую Думу. Но возможно и принципиально новое движения или целый блок.

Зато определился праволиберальный проект. Предприниматель Александр Даванков, один из основателей и бывший совладелец косметической компании Faberlic, планирует создать политическую партию и провести первый съезд уже 1 марта. Даванков считает, что его электорат — это городская молодежь, не представленная в политике. Также это партия для мелкого частного бизнеса, индивидуальных предпринимателей.

А вот средний и крупный бизнес останется, видимо, без своего партийного представителя. Слишком большие политические риски. Вряд ли Даванкову удастся привлечь на свою сторону предпринимателей такого калибра, как Сергей Галицкий или Михаил Прохоров. Остается открытым вопрос о судьбе уже существующих правых движений, например, «Партии роста» Бориса Титова или «Гражданской платформы».