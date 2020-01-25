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Цены на газ бьют исторические минимумы

Москва, 25.01.2020
То ли из-за увеличения производства газа в США, то ли по причине теплой погоды сильно упала цена «голубого топлива».
#цены на газ
#Мировая экономика
#Экономика
  • Цены на газ бьют исторические минимумы

С экспортом газа через береговые терминалы (на фото) связано в США немало надежд

AP/TASS Автор: Gerald Herbert

В начале недели на американском спотовом рынке впервые с 2016 года газ подешевел до уровня ниже 2 долларов за миллион британских тепловых единиц (MMbtu), или примерно 75 долларов за тысячу кубометров. 20 января ситуация повторилась. После небольшой коррекции цены остаются низкими, как и спрос в условиях теплой зимы в Европе, да и в США.

Падение цен не было одномоментным делом. Chesapeake Energy из когорты пионеров добычи сланцевого газа в Америке, накопила около 9 млрд долларов долга. Проблемы в этом секторе испытывает даже Chevron.

«Не верьте всему, что пишут в советских газетах», – иронизирует директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов. По его словам, причина снижения стоимости природного газа в моменте заключается не в перепроизводстве. А в достаточно вялом расходовании уже сформированных европейскими странами запасов «голубого топлива» в преддверии зимы, оказавшейся аномально теплой вопреки всем возможным прогнозам. Важнейшим же долгосрочным фактором, который продавливает цены, является опережающий спрос рост предложения на внутреннем рынке США.

Что касается влияния роста добычи природного газа в США и наращивания экспорта СПГ, то здесь очевидным образом нарушена причинно-следственная связь, уверен аналитик: США и прочие крупнейшие экспортеры просто следуют за рынком, увеличивая предложение просто потому, что растет спрос. Он напоминает, что 40-летнее эмбарго на экспорт углеводородного сырья и топлива в США сняли в 2015 году, но по объемам добываемого газа Штаты достигли паритета с Россией еще в 2009 году (каждой из двух стран добыто 584 bcm), когда американские компании могли рассчитывать только на внутренний рынок и ни о каких планах по вытеснению «Газпрома» с европейского рынка речи не было вовсе.

Да, признает Александр Пахомов, за 10 лет добыча в США выросла почти на треть, но сопоставимыми темпами наращивала ее и наша страна, и Катар, и Норвегия, и Австралия, и Саудовская Аравия... То есть, конкретного виновника в данной ситуации нет: рост добычи газа  и его предложения обусловлен ростом спроса на него. Проблема перепроизводства, строго говоря, сейчас остро стоит только для внутреннего рынка США, крупнейшего в мире, но в то же время изолированного.

До недавнего времени в США был всего один портовый терминал СПГ, способный обслуживать сверхтяжелые танкеры. То есть экспорт был и остается для американских компаний ограниченным по чисто техническим и географическим причинам, констатирует Александр Пахомов. А поскольку в США нет газовой монополии, добычей и экспортом занимается множество независимых друг от друга и от государства компаний, то они действуют независимо, усугубляя ситуацию на внутреннем рынке, который и тащит мировые цены вниз. В Европе же снижение спроса является краткосрочным и вызван, повторяет аналитик, аномально теплой зимой, в преддверии которой были сформированы значительные запасы, но расходуются они сейчас значительно медленнее, чем прогнозировалось.

В мире средний ежегодный прирост потребления газа 2,6%, с 2002 года по 2019 год, несмотря на кризис 2008 года и существенное замедления темпов роста начиная с 2012 года, отмечает аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. Средний рост цен на газ и средняя инфляция в мире — по 3%. Он ожидает ускорения инфляции, в долгосрочных моделях DCF для оценки акций «Газпром» среднегодовой рост цен на газ – 5%.

Текущее снижение обусловлено как сезонными факторами – цены на газ в январе в среднем снижаются на 3%(м/м), так и зависимостью газового рынка от действий инвестиционных компаний, которые представляют интересы стран и организаций потребителей, полагает Александр Осин.

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