В Кремле прокомментировали информацию об отставке Суркова

Дмитрий Песков – руководитель пресс-службы главы российского лидера – прокомментировал появившуюся сегодня в СМИ информацию об уходе с государственной службы помощника президента РФ Владислава Суркова.

По словам представителя Кремля, никаких указов об отставке Суркова нет, передаёт агентство «Интерфакс».

«Никакой информацией об этом я не располагаю», - подчеркнул Песков.

Кроме того, он подчеркнул, что политика российских властей на украинском направлении не менялась и меняться не будет

«Все рассуждения на эту тему – это личная точка зрения, того, кто об этом говорит», - резюмировал пресс-секретарь Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что Владислав Сурков – помощник президента России – ушёл с государственной службы. Об этом рассказал политолог Алексей Чеснаков. По его информации, отставка Суркова связана с резкой сменой курса России на украинском направлении.