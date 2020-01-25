Виды и особенности массажных кресел

Данное оборудование подразделяется на несколько групп, имеющих свои особенности. По сфере применения массажные кресла Казань делятся на следующие виды:

модели для дома, характеризующиеся легкостью управления, высокой функциональностью и наличием приспособлений, которые обеспечивают возможность достижения позитивных результатов без визита к врачу;

офисные модели, повторяющие очертания человеческого тела и обеспечивающие максимальную релаксацию и удобство;

вендинговые модели с приемниками купюр, размещаемые в общественных местах и используемые только для приятного времяпрепровождения, а не для выполнения терапевтических функций;

автомобильные модели, устанавливаемые в качестве стационарных сидений в салонах машин и переносимые для использования в офисе или дома.

Функциональность массажных кресел зависит от количества специальных приспособлений, которыми они укомплектованы. Самые простые модели имеют минимальное оснащение и лишь базовые регулировки. Для релаксации и проведения лечебных процедур используется более сложное оборудование. По функциональности массажные кресла подразделяются на два вида: cтандарт и премиум. Изделия первого вида оснащены наборами приспособлений, позволяющими выполнять как минимум пять массажных техник. Они укомплектованы приспособлениями для автономной проработки ног, воздушными подушками, счетчиками антропологических характеристик и времени. Изделия второго вида представляют собой высокоинтеллектуальное оборудование, которое, наряду с выполнением функций моделей первого вида, обладают следующими возможностями:

HRI-система, обнаруживающая болезненные участки и определяющая частоту биения сердца;

инфракрасный прогрев для устранения болезненных ощущений и расширения кровеносных сосудов;

приспособления, воздействующие на позвоночник;

техника трехмерного массажа, осуществляемого роликами по всем направлениям с повышенной амплитудой.

Массажные кресла обладают следующими преимуществами: