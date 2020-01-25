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Виды и особенности массажных кресел

Москва, 25.01.2020
Одним из эффективных средств сохранения здоровья, обеспечения полноценного отдыха и быстрого расслабления является массажное кресло.
#PressRelease

Данное оборудование подразделяется на несколько групп, имеющих свои особенности. По сфере применения массажные кресла Казань делятся на следующие виды:

  • модели для дома, характеризующиеся легкостью управления, высокой функциональностью и наличием приспособлений, которые обеспечивают возможность достижения позитивных результатов без визита к врачу;
  • офисные модели, повторяющие очертания человеческого тела и обеспечивающие максимальную релаксацию и удобство;
  • вендинговые модели с приемниками купюр, размещаемые в общественных местах и используемые только для приятного времяпрепровождения, а не для выполнения терапевтических функций;
  • автомобильные модели, устанавливаемые в качестве стационарных сидений в салонах машин и переносимые для использования в офисе или дома.

Функциональность массажных кресел зависит от количества специальных приспособлений, которыми они укомплектованы. Самые простые модели имеют минимальное оснащение и лишь базовые регулировки. Для релаксации и проведения лечебных процедур используется более сложное оборудование. По функциональности массажные кресла подразделяются на два вида: cтандарт и премиум. Изделия первого вида оснащены наборами приспособлений, позволяющими выполнять как минимум пять массажных техник. Они укомплектованы приспособлениями для автономной проработки ног, воздушными подушками, счетчиками антропологических характеристик и времени. Изделия второго вида представляют собой высокоинтеллектуальное оборудование, которое, наряду с выполнением функций моделей первого вида, обладают следующими возможностями:

  • HRI-система, обнаруживающая болезненные участки и определяющая частоту биения сердца;
  • инфракрасный прогрев для устранения болезненных ощущений и расширения кровеносных сосудов;
  • приспособления, воздействующие на позвоночник;
  • техника трехмерного массажа, осуществляемого роликами по всем направлениям с повышенной амплитудой.

Массажные кресла обладают следующими преимуществами:

  • точно имитируют действия профессионального массажиста;
  • самостоятельно устанавливают особенности строения тела пользователя и регулируют параметры до требуемых значений;
  • воздействуют на любой участок и с помощью специального программного обеспечения позволяют наблюдать за процессом на экране.
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