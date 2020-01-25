Выбор курсов английского языка

После подбора нескольких вариантов нужно узнать, предлагают ли отобранные школы, такие как https://lingvomania.kz, бесплатные пробные занятия для адекватной оценки качества преподавания и методов обучения.

Преподаватели должны удовлетворять следующим требованиям:

Иметь документально подтвержденное профильное высшее образование.

Иметь свои методические разработки.

Применять разные обучающие методики.

Иметь богатый практический опыт.

Уметь правильно преподносить материал.

Доброжелательно относиться к студентам.

Другой важнейший критерий выбора курсов английского языка – число студентов в группе. Оптимальное число человек, одновременно присутствующих на занятиях, составляет от четырех до восьми. В небольшой группе легче вырабатывать навыки общения. Кроме того, участники небольших групп получают дополнительную мотивацию, поскольку у них возникает желание добиться результатов раньше остальных членов группы. При наличии планов сдать международный экзамен лучше проходить обучение в мини-группе численностью до четырех человек. Это позволит преподавателю уделить максимальное внимание каждому студенту.

Чтобы не допустить ошибки при выборе языковой школы и не попасться на удочку мошенников, нужно обратить внимание на наличие следующих настораживающих признаков:

Отсутствие госрегистрации обучающей организации.

Подозрительный договор. При подписании договора необходимо проявлять предельную внимательность. Очень важно наличие в договоре пункта, согласно которому студент имеет право получить свои деньги назад в случае неожиданного прекращения занятий.

Отсутствие информации об организации во всемирной паутине. Предпочтение следует отдать известным школам, работающим хотя бы в течение нескольких лет.

Нежелание преподавателя проверять уровень знаний обучающегося. Хороший учитель должен сразу выяснить, какие пробелы имеются в знаниях у студента. Нельзя допускать, чтобы обучение в одной группе проходили люди с абсолютно разными уровнями владения английским языком.

Требование единовременно оплатить весь курс обучения. Хорошие школы предлагают вносить плату за свои услуги раз в неделю или раз в месяц. Если студента что-то не устроит, он сможет завершить обучение без денежных потерь.

В целом найти хорошие языковые курсы довольно легко. Для этого достаточно соблюдать перечисленные выше рекомендации и проявлять максимальную бдительность при подписании договора.