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Выбор курсов английского языка

Москва, 25.01.2020
При выборе языковой школы первым делом надо определиться с целями изучения английского языка.
#PressRelease

После подбора нескольких вариантов нужно узнать, предлагают ли отобранные школы, такие как https://lingvomania.kz, бесплатные пробные занятия для адекватной оценки качества преподавания и методов обучения.

Преподаватели должны удовлетворять следующим требованиям:

  • Иметь документально подтвержденное профильное высшее образование.
  • Иметь свои методические разработки.
  • Применять разные обучающие методики.
  • Иметь богатый практический опыт.
  • Уметь правильно преподносить материал.
  • Доброжелательно относиться к студентам.

Другой важнейший критерий выбора курсов английского языка – число студентов в группе. Оптимальное число человек, одновременно присутствующих на занятиях, составляет от четырех до восьми. В небольшой группе легче вырабатывать навыки общения. Кроме того, участники небольших групп получают дополнительную мотивацию, поскольку у них возникает желание добиться результатов раньше остальных членов группы. При наличии планов сдать международный экзамен лучше проходить обучение в мини-группе численностью до четырех человек. Это позволит преподавателю уделить максимальное внимание каждому студенту.

Чтобы не допустить ошибки при выборе языковой школы и не попасться на удочку мошенников, нужно обратить внимание на наличие следующих настораживающих признаков:

  • Отсутствие госрегистрации обучающей организации.
  • Подозрительный договор. При подписании договора необходимо проявлять предельную внимательность. Очень важно наличие в договоре пункта, согласно которому студент имеет право получить свои деньги назад в случае неожиданного прекращения занятий.
  • Отсутствие информации об организации во всемирной паутине. Предпочтение следует отдать известным школам, работающим хотя бы в течение нескольких лет.
  • Нежелание преподавателя проверять уровень знаний обучающегося. Хороший учитель должен сразу выяснить, какие пробелы имеются в знаниях у студента. Нельзя допускать, чтобы обучение в одной группе проходили люди с абсолютно разными уровнями владения английским языком.
  • Требование единовременно оплатить весь курс обучения. Хорошие школы предлагают вносить плату за свои услуги раз в неделю или раз в месяц. Если студента что-то не устроит, он сможет завершить обучение без денежных потерь.

В целом найти хорошие языковые курсы довольно легко. Для этого достаточно соблюдать перечисленные выше рекомендации и проявлять максимальную бдительность при подписании договора.

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