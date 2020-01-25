Выбор курсов английского языка

После подбора нескольких вариантов нужно узнать, предлагают ли отобранные школы, такие как https://lingvomania.kz, бесплатные пробные занятия для адекватной оценки качества преподавания и методов обучения.
Преподаватели должны удовлетворять следующим требованиям:
Другой важнейший критерий выбора курсов английского языка – число студентов в группе. Оптимальное число человек, одновременно присутствующих на занятиях, составляет от четырех до восьми. В небольшой группе легче вырабатывать навыки общения. Кроме того, участники небольших групп получают дополнительную мотивацию, поскольку у них возникает желание добиться результатов раньше остальных членов группы. При наличии планов сдать международный экзамен лучше проходить обучение в мини-группе численностью до четырех человек. Это позволит преподавателю уделить максимальное внимание каждому студенту.
Чтобы не допустить ошибки при выборе языковой школы и не попасться на удочку мошенников, нужно обратить внимание на наличие следующих настораживающих признаков:
В целом найти хорошие языковые курсы довольно легко. Для этого достаточно соблюдать перечисленные выше рекомендации и проявлять максимальную бдительность при подписании договора.