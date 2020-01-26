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Экс-президент Украины Кравчук заявил о скором возвращении Донбасса

Москва, 26.01.2020

Леонид Кравчук – первый президент Украины – заявил, что в скором времени Донбасс может сам вернуться под контроль Киева, если власти «самостийной» проявят настойчивость.

В эфире телеканала «Прямой» он отметил, что восточные территории страны, которые сейчас не признают власть Киева, сами захотят вернуться.

«Произойдёт это при помощи мирового сообщества и при нашей активной, настойчивой, целеустремленной, системной, ежедневной работе», – подчеркнул политик.

А вот с Крым, как считает Кравчук, всё гораздо сложнее.

«Полуостров уже встроен в систему российских отношений, Российской Федерации. И поэтому здесь нужна другая схема возвращения. Когда она сработает, к сожалению, я сейчас сказать не могу. Но то, что она сработает, верю в это», – резюмировал первый президент Украины.

На заявление Кравчука уже отреагировали в Совете Федерации РФ. В частности, российский сенатор Алексей Пушков подчеркнул, что не существует никаких способов для возвращения Донбасса и Крыма под юрисдикцию Украины, а общие слова бывшего руководителя этой страны нельзя считать планом действий.

«Таких планов просто нет. Вместо них – невнятные рассуждения, отражающие отсутствие политики. Что у Кравчука, что у Зеленского – без разницы», – написал Пушков в своём микроблоге в Twitter.

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