Михаилу Мурашко предстоит исправить ситуацию в здравоохранении

Назначение на пост министра здравоохранения бывшего главы Росздравнадзора Михаила Мурашко не стало для отрасли большой неожиданностью, поскольку его хорошо знают в медицинском сообществе. Врач акушер-гинеколог, выпускник Уральского мединститута Михаил Мурашко после работы в медучреждениях возглавил в 2006 году министерство здравоохранения республики Коми. В 2012 году, когда Минздрав России возглавила Вероника Скворцова, Мурашко был назначен руководителем подведомственного Росздравнадзора, где проработал до последнего времени.

В январе эта структура распоряжением правительства выведена из подчинения Минздрава под кураторство вице-премьера Татьяны Голиковой, как и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА, контролирует медико-санитарную безопасность на атомных, биологически рискованных объектах и прочих закрытых учреждений), которое теперь возглавила экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова. Она запомнилась тем, что провела антитабачную и антиалкогольную кампании и организовала ежегодную бесплатную диспансеризацию населения, что, в числе прочих мер, позволило повысить среднюю ожидаемую продолжительность жизни с 68,5 года в 2010 году до 73,6 в прошлом.

«Но в целом ее усилия не оправдали ожиданий, поскольку за время ее руководства у нас оказалось разрушенным первичное звено здравоохранения, те самые поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты, куда обращается 80% населения страны, — говорит основатель системы обязательного медстрахования, заслуженный экономист РФ Владимир Гришин. —С реализацией стартовавшего в прошлом году нацпроекта «Здравоохранение» она бы явно не справилась. А ФМБА вывели из подчинения Минздрав, видимо, только для того, чтобы сохранить независимый статус Скворцовой, объективной необходимости в этом нет».

Президент Владимир Путин и вице-премьер Татьяна Голикова в прошлом году неоднократно критиковали работу Минздрава, отмечая избыточное сокращение числа поликлиник (почти вдвое) и критический дефицит врачей и медицинских работников. Трудно оценить, насколько эти факторы повлияли на совокупные результаты работы отрасли, тем не менее, на сегодняшний день они плачевны. Так, рождаемость в стране за последние четыре года снизилась на 20%, заболеваемость с начала 1990-х годов увеличилась наполовину, что наряду с высокой смертностью привело к убыли населения почти на четверть миллиона человек.

«Чтобы стабилизировать эту ситуацию, новому министру необходимо ликвидировать дефицит медицинских кадров путем повышения оплаты их труда, обеспечить массовое повышение их квалификации, а также организовать доступное лекарственное обеспечение, — считает руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова. — Для этого Михаилу Мурашко придется убедить председателя правительства в том, что отрасль необходимо дофинансировать: к нынешним почти 4 трлн госрасходов на здравоохранение надо добавить минимум 710 млрд ежегодно в течение пяти лет».

По мнению члена комитета Госдумы по охране здоровья Алексея Куринного, «на Веронику Скворцову списали многие проблемы, которые возникли как раз по причине недофинансирования, а большой настойчивостью в вопросе увеличении бюджета на здравоохранение она не отличалась. Михаил Мурашко известен своим жестким стилем управления, и есть надежда, что он будет более настойчив перед финансовым блоком правительства в отстаивании интересов отрасли».

Одно из достижений Михаила Мурашко по посту главы Россздравнадзора: введение риск-ориентированной модели контроля, что снизило нагрузку на фармацевтический и медицинский бизнес в целом, а также внедрение в прошлом году системы маркировки лекарств. «Внедрение маркировки, это инициатива в том числе самого Михаила Мурашко, — говорит генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев. — Благодаря ей удается исключать попадание контрафактных лекарств в аптеки, а также спекуляцию дорогими препаратами».

Сам Михаил Мурашко на встрече с сотрудниками Минздрава в четверг заявил, что его первоочередными задачами будет восстановление первичного звена здравоохранения, повышение оплаты труда врачей и медперсонала, а также бесперебойное обеспечение пациентов лекарствами.