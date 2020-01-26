Вице-премьер с расширенными полномочиями

В новом правительстве Юрий Борисов не только сохранил пост вице-премьера, но и существенно расширил свои полномочия — теперь он будет курировать ТЭК и другие отрасли промышленности. А едва ли не ключевой его задачей станет исполнение давнего задания Владимира Путина – резко увеличить выпуск высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения нашими предприятиями ВПК.

Уже в 2025 году эта доля должна вырасти с 21% до 30%, а к 2030-му году – до половины в общем объеме производства. Но в нынешних условиях сделать это можно только за счет средств наших нефтегазовых компаний и «расчистки внутреннего рынка» для закупок ими такой продукции. А для этого нужно иметь мощные рычаги воздействия на ТЭК, каковые собственно и получил теперь Юрий Борисов.

Заметим, что пока все попытки начать в ВПК даже мягкую конверсию неизменно терпели крах. Едва ли не единственный успешный пример – это «Концерн «Калашников», который с недавних пор выпускает не столько стрелковое оружие, сколько рыболовецкие суда, гражданские катера, беспилотные летательные аппараты и даже планирует принять участие в создании видеоигр. Но такая диверсификация достигнута преимущественно за счет сделок по поглощению других компаний. То есть не благодаря переориентации производства на выпуск гражданской продукции, а путем бухгалтерских ухищрений.

Правда, точно так же задачи конверсии в свое время решались и в США и даже в Китае. Но если там местные предприятия имели в своем распоряжении гигантский внутренний рынок, то у нас его нет. А значит, Юрию Борисову в любом случае придется позаботиться еще и об экспорте всех товаров, которые будет производить наша оборонка.

Юрий Борисов – фигура почти уникальная. Его нельзя причислить к каким-либо кланам и элитным группировкам во власти или тем более в бизнесе — он кадровый военный и у него нет гигантского административного ресурса. Тем не менее Борисов пользуются серьезной поддержкой Владимира Путина и секретаря Совбеза Николая Патрушева. И прежде всего, благодаря предельно честным докладам, в частности по поводу реального положения дел с перевооружением нашей армии, которые, как говорят наши собеседники, «открыли президенту глаза на очень многие вещи». Так, например, именно Борисов в свое время показал с цифрами в руках, что расходы на масштабное расширение группировки наших войск в Арктике в настоящее время чрезмерны и наращивать их нецелесообразно, так как в противном случае на выполнение другой важной задачи: доведению доли современных вооружений в войсках до 70% — просто не хватит средств. Это привело к тому, что интенсивное развитие «арктического направления» отложили до лучших времен, а Юрий Борисов приобрел сразу несколько непримиримых оппонентов среди высокопоставленных генералов Минобороны. Но только не в лице самого Сергея Шойгу — с ним у него до сих пор сохраняются «ровные рабочие отношения». Чего нельзя сказать, о предшественнике Борисова на посту вице-премьера и куратора ВПК, а ныне руководителе госкорпорации «Роскосмос» Дмитрии Рогозине.

Напомним, что Юрий Борисов не только жестко критиковал нашу космическую госкорпорацию за срыв сроков строительства космодрома Восточный и несоответствие новой ракеты «Ангара» тактико-техническому заданию Минобороны, но и, как считается, был главным инициатором отставки Алексея Рогозина с поста вице-президента ОАК якобы из-за слишком медленной организации серийного производства транспортных самолетов Ил-76МД-90А. Впрочем, как минимум в последнем случае вина младшего Рогозина совсем неочевидна: военные все время вносили изменение в задание и никак не могли согласовать финальную цену закупки новых самолетов.

А вот, скажем, госкорпорацию «Ростех» и ее гендиректора Сергея Чемезова Юрий Борисов никогда не критиковал, во всяком случае публично, хотя поводов для этого — хоть отбавляй. Так, например, предприятия «Ростеха» так и не смогли полностью заместить украинские компоненты при производстве двигателей для наших вертолетов – они по-прежнему поставляются запорожским «Мотор-Сич» через разные транзитные сраны вроде Боснии и Герцеговины. Еще хуже обстоят дела с морскими газотурбинными установками – их ритмичное производство на НПО «Сатурн» до сих пор не организовано. Именно по этой причине наш ВМФ не может закупить новые корабли средней океанской зоны. А что происходит с созданием так называемого двигателя второго этапа («изделие 30») для истребителя пятого поколения Су-57, с некоторых пор вообще является тайной. Тем не менее, известно, что первая партия Су-57 для ВКС России будет оснащаться силовыми установками предыдущего поколения, что не позволит этому самолету на равных соперничать с американским F-35.

Впрочем, как справедливо указывают наши собеседники, «у Борисова не было истории конфронтации с Чемезовым и не понятно, с чего вдруг ее надо начинать». Но, похоже, что рано или поздно определенные трения могут возникнуть и здесь.