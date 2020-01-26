Власти Китая заявили об ускорении распространения коронавируса

Новый тип смертельного коронавируса, число заражённых которым растёт с каждым днём, отличается от предыдущих. По словам руководителя Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэй, это может привести к его более ускоренному распространению.

При этом он пояснил, что если смотреть из последовательности расположения генов, то этот тип вируса отличается от ранее обнаруженных, передаёт ТАСС.

«Новый короновирус уже перешёл к новой стадии – от этапа передачи от животных к человеку к этапу, когда он передаётся от человека к человеку. Кроме того, следует признать, что способность распространения вируса усиливается», – подчеркнул Сяовэй.

Китайский чиновник также рассказал, что вирус пришёл из дикой природы и быстро адаптировался в организме человека и будет в дальнейшем мутировать.

Ранее сообщалось, что по данным Роспотребнадзора случаев заболевания китайским коронавирусрм (2019-nCoV) в России не зафиксировано. Всего за время проведения специального мониторинга выявлены: 6 человек, у которых диагностированы респираторные инфекции; 5 больных гриппом А; 2 человека, у которых зафиксирован грипп В; 2 больных парагриппом и 1 человек, заболевший сезонной коронавирусной инфекцией.

Напомним, согласно последней информации, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тыс. человек, из них 56 – скончались.