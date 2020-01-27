Боевики «Исламского государства» пригрозили атаковать Израиль

Боевики террористической организации «Исламское государство»* распространили в Сети Интернет заявление, в котором угрожают атаковать территорию Израиля.

По данным издания The Times of Israel, террористы в аудиосообщении обещают сделать Израиль полигоном для испытаний оружия.

Как предполагают эксперты местных СМИ, цель этих атак – не допустить реализацию плана администрации США по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

Предположительно, данный план будет обнародован сразу после встречи главы Белого дома Дональда Трампа, израильского премьера Биньямина Нетаньяху и лидера оппозиции Израиля Бени Ганца.

Детали это плана пока не раскрываются.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года признано террористической организацией, деятельность которого на территории нашей страны запрещена