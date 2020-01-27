Диетолог рассказал о пользе «вредных» продуктов

Попкорн, картофель, кофе, яйца, а также сливочное масло и консервированная фасоль, которые врачи часто призывают убрать из рациона, содержат в своем составе множество недооцененных положительных свойств, уверен немецкий диетолог Михаэль Деспегхель. Он рассказал, что фасоль «из банок» содержит большое количество клетчатки и белка и даже в обработанном виде сохраняет калий, магний, фолиевую кислоту.

Сливочное масло содержит в своем составе селен, йод и кальций, так что в умеренных количествах это очень полезный продукт, добавил диетолог.

Если при приготовлении попкорна не использовать масло, то можно получить продукт, который богат антиоксидантами и клетчатками, добавляет врач. Он также не рекомендует полностью убирать из своего рациона яйца, которые богаты полезными белками, жирами, множеством витаминов. Деспегхель напоминает, что за уровень холестерина в крови отвечает генетика.

Особо диетолог настаивает на пользе умеренного потребления кофе, который помогает бороться с депрессией, а также улучшает работоспособность мозга.

Что касается картофеля, о вреде которого говорят многие медики из-за высокого содержания углеводов, то здесь врач призывает отказаться только от жаренного овоща. В целом картофель богат витаминами C и В, белоком, клетчаткой, калием.