Эксперт рассказал, зачем «подогревается» паника вокруг нового коронавируса

Главврач московской клинической больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников уверен, что паника в отношении коронавируса 2019 нагнетается искусственно. Мнением врач поделился в своем Telegram-канале. Он отметил, что ситуация нагнетается не только в российских, но и зарубежных СМИ. Мясников не отрицает, что, к сожалению, «катастрофа мирового масштаба от какой-то новой инфекционной болезни весьма возможна».

«Но не сейчас. Успокойтесь – не сейчас», –отметил врач. Он подчеркну, что человечество уже сталкивалось с мутацией коронавируса, который приобрел возможность передаваться от животных к человеку.

«С коронавирусом такое уже бывало. Поэтому китайские ученые, исследовав геном этой новой мутации, так этот вирус и назвали: «Новый коронавирус – 2019», – продолжает Мясников. Врач напомнил об эпидемии вирусной пневмонии в 2002 году, вызванной коронавирусом летучих мышей.

Главным моментом всей этой истории врач называет выделение огромных денег на борьбу с болезнью, - в 100 млрд долларов оцениваются расходы международных и национальных организаций здравоохранения.

«Ищите тех, кому это выгодно», - резюмирует врач.