Число инфицированных новым коронавирусом стремительно растет

Черный список уханьского коронавируса расширяется в геометрической пропорции. По последним данным, число жертв вируса в Китае перевалило за 80, а число зараженных вплотную приблизилось к 2800.

Китайские власти, естественно, предпринимают меры по нераспространению коронавируса, но сделать это крайне трудно, потому что он распространяется до появления симптомов заражения. Это значит, что переносчики вируса какое-то время могут считать себя здоровыми и заражать окружающих, сами того не зная.

Дэвид Хейманн, председатель комитета Всемирной организации здравоохранения (WHO), занимающегося коронавирусом, сообщил, что он передается от человека человеку легче и быстрее, чем считалось ранее. Сейчас, по его словам, происходит распространение второго и третьего поколения вируса.

15 крупных китайских городов с суммарным населением свыше 57 млн человек, т.е. больше, чем население Южной Кореи, находятся в полном или частичном карантине. «Плотнее» всех закрыт от окружающего мира Ухань, место происхождения коронавируса, но карантинные меры запоздали. Город до объявления карантина успели покинуть порядка 5 млн человек.

Мэр Уханя Чжоу Сяньван сообщил в воскресенье, что число зараженных может увеличиться на тысячу. Врачей не хватает. Правительство направило в город 1200 медиков и 135 военных врачей.

Несмотря на все меры коронавирус распространяется по всему Китаю. Только в Пекине, по официальным данным, число инфицированных почти достигло 70. Среди зараженных 9-месячная девочка.

Для того, чтобы убедить людей сидеть дома и навещать родных и близких, власти продлили новогодние праздники до 2 февраля. Почти все массовые праздничные мероприятия отменены.

CNN считает, что о серьезности угрозы, которую представляет уханьский коронавирус, говорят меры, предпринимаемые китайскими властями. Эпидемией сейчас напрямую занимается Постоянный комитет при Политбюро ЦК КПК, высший орган власти в стране, возглавляемый президентом КНР и генсеком КПК Си Цзиньпином. В понедельник в Ухань с инспекцией больниц прибыл премьер Ли Кэцян. На борьбу с коронавирусом уже израсходованы более 11 млрд юаней (1,58 млрд долларов).

Власти Гонконга запретили въезд как жителям Хубэя, провинции, административным центром которой является Ухань, так и тем, кто побывал в этой центральной провинции в последние 14 дней. Распоряжение, правда, не относится к гонконгцам, но те, кто посещал Хубэй, автоматически помещаются по возвращении домой в карантин.

Школы в Гонконге закрыты до 17 февраля. По словам гонконгского руководителя Кэри Лам, уровень угрозы от вируса поднят от «серьезного» до «чрезвычайной ситуации».

Наконец, похоже, удалось выявить источник заражения. Специалистам Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) удалось выделить коронавирус из образцов, взятых на Уханьском рынке диких животных и морепродуктов Хуанань. Вирусы обнаружены в 33 из 585 проверенных образцов.

Власти запретили торговлю дикими животными в масштабах всей страны.

Вместе с числом жертв и зараженных уханьским коронавирусом растет и число стран, где выявлены случаи заражения. Сейчас их 13. В последние дни к списку добавились такие крупные страны, как Франция и Австралия.

В США подтверждены уже пять случаев заражения коронавирусом. Американские врачи готовятся к худшему, объявлению пандемии. Не удивительно, что правительство США, а также Австралии намерены вывезти всех своих граждан и правительственных служащих из Китая.

В России случаи заражения уханьским коронавирусом пока не выявлены. В зоне риска, по мнению руководителя Международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора на базе ДВФУ Михаила Щелканова, шесть российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Новосибирск, Благовещенск и Хабаровск.

Михаил Щелканов считает, что одного усиления пограничного контроля недостаточно, потому что, как сообщалось выше, человек может пересечь границу, не зная, что он инфицирован. Поэтому, заявил он в интервью ТАСС, необходимо «поддержание в высокой степени готовности всей системы обеспечения биологической безопасности государства».