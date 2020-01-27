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Курс доллара: рубль посыпался на новостях из Китая

Москва, 27.01.2020
  • Курс доллара: рубль посыпался на новостях из Китая

Дмитрий Рогулин/ТАСС

Курс рубля стремительно падает к доллару и евро на новостях из Китая, где продолжает свирепствовать смертельный коронавирус, жертвами которого стали уже более 80 человек, а число зараженных вплотную приблизилось к 2800.

И при этом существует угроза распространения этого вируса по всему миру. 

На этих новостях затрясло и российский валютный рынок. При этом курсу рубля не помогает даже тот факт, что сегодня последний день уплаты налогов. Именно, это, как ранее заявляли многое эксперты и должно было поддержать нацвалюту. Но, ситуация в Китае и дешевеющая нефть развернули курс рубля вниз.

Так, по данным на 17:00 мск, на торгах Московской биржи курс доллара составил 62,70 руб. Растёт и евро, который торгуется сейчас по курсу 69,16 рубей.

Отметим, что единая валюта ЕС преодолела психологическую отметку в 69,00 впервые с 8 января этого года.

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