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Курс доллара: рубль поддержит налоговый период

Москва, 27.01.2020
#Курсы валют
  • Курс доллара: рубль поддержит налоговый период

Алексей Павлишак/ТАСС

Курс рубля завершил неделю немного снижаясь к доллару, но при этом незначительно укрепляясь к евро. Так, вечером в пятницу к закрытию основой торговой сессии Московской биржи курс доллара составил 61,96 руб., что на 5,25 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро торговался к рублю по 68,31, подешевев на 11,75 коп.

По мнению экспертов, национальная валюта растеряла значительную часть роста на вечерних торгах в пятницу на фоне падения нефтяных котировок, которые завершают неделю «в красной зоне» на фоне опасений замедления экономического роста и ослабления спроса на «чёрное золото» в связи с распространением нового типа пневмонии.

Напомним, 24 января власти КНР приняли решение закрыть 13 городов для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса, случаи заболевания которым уже зафиксированы, помимо КНР, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США и Сингапуре. По данным на вечер воскресенья, в Поднебесной официально подтверждено свыше 2000 случая заражения, 56 человек скончались. При этом, как считают специалисты-эпидемиологи реальное число заболевших коронавирусом может достигать более 100 тыс. человек.

Как считает Елизавета Наумова из Альфа-банка, в конце этой недели курс доллара вновь подобрался к отметке в 62,00. По её мнению, произошло это на тревожном внешнем фоне, связанном с распространением коронавируса в КНР.

«Сейчас власти Китая принимают срочные меры, чтобы остановить распространение смертельной болезни, – напомнила она. – Они уже закрыли несколько городов, где были зафиксированы вспышки коронавируса, а в Пекине даже отменили мероприятия по случаю празднования китайского Нового года. При этом ВОЗ пока воздерживается объявлять чрезвычайную ситуацию в глобальном масштабе, поэтому рынки в значительной степени сохраняют спокойствие. Однако прогнозировать, как долго всё это продержится и как скажется в дальнейшем на поведении валютных площадок, невозможно».

Наумова также подчеркнула, что одним из самых чувствительных активов к коронавирусу стала нефть, которая за неделю подешевела более чем на 5%.

«Но после того, как рубль был «отвязан» от «чёрного золота» применением бюджетного правила, динамика нефтяных котировок не является драйвером для нацвалюты. Но в случае ухудшения эпидемиологической ситуации нефть продолжит падение, а рубль всё-таки будет находиться под давлением. В качестве же его поддержки выступит налоговый период, пик которого приходится на понедельник», – отметила Наумова.

Она прогнозирует, что если не случится какого-то сильного негатива, курс рубля в ближайшие несколько дней будет оставаться в текущем коридоре.

«Сейчас вообще не имеет смысла говорить и о пересмотре прогнозов по рублю; рынки продолжают ожидать диапазон 62,00-65,00 в среднесрочной перспективе», – резюмировала она.

Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал» напомнил, что к вечеру пятницы рубль и большинство других валют развивающихся рынков оставались в минусе. Да и в целом, по его мнению, говорить о системном улучшении аппетита инвесторов к риску пока рано.

«Вполне возможно, что после фиксации прибыли валютные спекулянты займут выжидательные позиции до появления новой информации по ситуации с распространением китайского вируса. На внутреннем же рынке ещё в пятницу прошла часть платежей по основным налогам. Окончательные же расчёты завершатся сегодня, а общий отток ликвидности может превысить 1 трлн руб. Однако ранее экспортёры уже конвертировали валютную выручку, когда происходило укрепление американской валюты, поэтому поддержка налогового фактора для рубля будет не такой заметной, как хотелось бы», – резюмировал Кравченко.

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