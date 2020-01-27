Сегодня Merrill Lynch повысил рекомендацию по Роснефти до «Покупать» и целевую цену на 20% до 10 долл./ГДР. Банк полагает, что рост доли новых месторождений «Роснефти» с низким налогообложением, снижение списаний и финансовых расходов приведет к росту дивидендов. Банк ожидает, что СДП в 2020 году составит 16 млрд долл., а дивидендная доходность 10%.

Кроме того Merrill Lynch полагает, что проект Роснефти «Восток Ойл» также может способствовать росту котировок компании. «Роснефть». Одновременно с этим рекомендация по «Газпрому» была понижена до «Держать» вследствие ухудшения прогноза прибыли компании ввиду ожидания низких цен на газ в 2020 году, по причине роста конкуренции трубного газа и СПГ в Европе и снижения объемов экспорта из-за высоких запасов газа в хранилищах и теплой зимы.