Богатейшие люди потребовали, чтобы им повысили налоги

121 миллиардер и мультимиллионер, включая Абигейл Дисней, наследницу Disney; сооснователя компании Celtel – Ибрагима, бывшего директора Unilever Пола Полмана, режиссера Ричарда Кертиса, недовольны тем, что они платят слишком… низкие налоги. В открытом письме «Миллионеры против вил» богачи, большая часть которых входит в неформальную организацию «Миллионеры патриоты», пишут, что хотят предотвратить «глобальный кризис» и готовы для этого платить более высокие налоги – 1% от своих состояний.

По мнению членов «наиболее привилегированного класса» на Земле, как они называют сами себя в письме, неравенство усиливает напряженность на планете и приводит к социальным потрясениям.

«Мы призываем вас выступить, пока не поздно,- обращаются авторы письма «Миллионеры против вил» к коллегам по цеху, миллиардерам и мультимиллионерам,- и потребовать повышения налогов для миллиардеров и миллионеров в ваших странах. Мы призываем вас бороться с теми, кто уклоняется от уплаты налогов, и для этого провести реформу налоговых законодательств».

Подписанты считают, что уклонение от уплаты налогов достигло «эпидемических масштабов». Многие крупнейшие корпорации планеты прячут деньги – по некоторым данным, до 8 трлн долларов - в налоговых гаванях, а некоторые налоги и вовсе вообще не платят.

Совестливые миллиардеры понимают, что исправить спотыкающуюся экономику мировым лидерам не по силам, и готовы помочь политикам.

«Мы хотим, чтобы все четко понимали, что невозможно решить этот глобальный кризис без повышения налогов на миллионеров и миллиардеров, таких людей, как мы»,- пишут авторы письма.

В заключение совестливые богачи предупреждают, что если коллеги не откликнутся на их призыв, то в неудаче и тяжелых последствиях будут виноваты они.

Письмо «Миллионеры против вил» с требованием повышения налогов для самых богатых людей планеты, конечно, не случайно совпало по времени с Международным экономическим форумом в Давосе. Оно адресовано коллегам, которых в этом году в Давосе было особенно много.

Движение «Патриотические миллионеры» было создано в 2010 году. До 2020 года его деятельность проходила исключительно в США. Однако в этом они решили расширить границы на всю планету, потому что налоги не платят не только в Америке, но везде. Достаточно сказать, что средний налог на прибыль за последние 35 лет снизился вдвое: с 49% в 1985 году до 24% сегодня.

Впрочем, заставить компании платить если не больше, то хотя бы честно налоги нелегко. Это показывает судьба цифрового налога, который угрожают ввести ряд европейских стран на IT-гиганты, в основном американских. Против цифрового налога очень энергично выступает Вашингтон, потому что большая часть IT-компаний - американские. Сегодня, к примеру, стало известно, что самый непримиримый сторонник цифрового налога – Франция уступила давлению из-за океана и согласилась отложить введение налога на полгода.