Названо число россиян, находящихся за чертой бедности

Татьяна Голикова – вице-премьер правительства РФ – назвали число россиян, которые по итогам 2018 года находились за чертой бедности. По его словам, согласно данным различных экспертных оценок, количество граждан РФ находятся за чертой бедности составляет около 18,5 млн человека, передаёт РИА Новости.

При этом Голикова подчеркнула, что подавляющее большинство (до 80%) таких россиян – это семьи с детьми. Кроме того, она также напомнила, что в том числе и в связи с этим было президент РФ Владимир Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет.