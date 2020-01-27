Эксперт рассказал, что не стоит ожидать повышения цены на нефть до $100

Эпоха нефти подходит к концу, на смену глобального спроса на данное сырье идет газ и возобновляемые источники энергии, рассказал глава нефтяной компании ВР Боб Дадли агентству ТАСС на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Он уверен, что спрос на нефть будет востребован еще много десятилетий в нефтехимии, однако, до $100 за баррель цена на сырье вряд ли когда-либо вырастит.

Глобальное сокращение спроса на нефть произойдет уже в «этом столетии», уверен Дадли, уверен руководитель. Он уточнил, что США создали ценовой демпфер на рынке нефти, отчего цены теперь не будут колебаться так сильно, как в прежние времена.