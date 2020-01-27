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Пассажирский самолёт, разбился в Афганистане

Москва, 27.01.2020

В Афганистане, на востоке страны потерпел крушение пассажирский лайнер компании Ariana Afghan Airlines. По данным местного телеканала 1TV, воздушное судно, на борту которого находились 110 человек, рухнуло в провинции Газни.

Также стало известно, что самолёт направлялся из Герата в Дели. По другим данным, самолёт летел в Кабул. По информации телеканала Tolo News, лайнер упал на территории, подконтрольной движению «Талибан»*. В настоящее время на место авиакатастрофы направляется команда быстрого реагирования. Данных о количестве погибших пока нет. 

Между тем РИА Новости со ссылкой на свои источники сообщает, что разбившийся лайнер принадлежит армии Афганистана. Это косвенно подтверждает исполнительный директор Ariana Afghan Airlines, который опроверг информацию, что потерпевший катастрофу самолёт, принадлежит этой аваикомпании.

* Движение «Талибан» решением Верховным суда РФ 14 февраля 2003 года признано террористической организацией, деятельность которой на территории России запрещена.

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