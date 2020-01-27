Российский и американский газ в теплой обстановке

Удивляющая нас и более западных европейцев теплая зима лишает радости не только любителей зимних видов спорта, но и «Газпром». Архаичные природные силы влияют на финансовые показатели газовой промышленности. Буквально, закон им не писан (о бюджете, с заложенными туда нефтегазовыми доходами).

Прибыль компании «Газпром», по информации портала «Вести.Экономика» упала на 7%, у «Новатэка» она на «минимуме с сентября 2019 года». За первую неделю января российский газовый экспорт в Европу сократился на 20% и составил 13,3 млрд кубометров. Таких низких объемов поставок не было с 2015 года.

Европейцы греются на солнышке, а не тем теплом, источником которого является газ, в том числе российский. В парадоксальном положении борцы с глобальным потеплением. Потребление зловещих углеводородов упало до многолетних минимумов не в результате их усилий, а вопреки им, то есть в результате потепления, на данный момент, правда, непонятно, насколько «глобального».

Не только зима, но некстати случившийся рост предложения привел и к сокращению поставок газа из РФ на европейский рынок, и к падению цен на топливо. Вот уж, как говорится, одно за одним.

Как уже сообщал «Эксперт online», в начале 2020 года на американском спотовом рынке впервые с 2016 года газ подешевел до уровня ниже 2 долларов за миллион британских тепловых единиц (MMbtu), или примерно 75 долларов за тысячу кубометров. Да и после намного легче не стало.

А в недалеком будущем, прогнозируют аналитики отрасли, в США и Азии ожидается последовательный ввод мощностей крупнейших СПГ-проектов, что еще больше нарастит эту форму экспорта-импорта газа и, соответственно, окажет давление на цены.

И все же, опасения на счет формирования условий для резкой убыточности экспорта «Газпрома» в Европу, а также дальнейшее снижение стоимости его котировок пока еще преждевременны, возражает аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. По его мнению, риски высокой конкуренции со стороны американского СПГ преувеличены: в миллиардах кубометров величина годового объема газовых поставок СПГ из США эквивалентна величине 17,5.

Действительно, при том, что поставки в европейские страны «Газпром экспорта» составляют около 200 млрд куб. м газа в год, пока величины отличаются многократно. Тем не менее, еще свежи в памяти времена, когда ни о каком экспорте из Штатов газа в Европу никто и не помышлял.

С другой стороны, указывает Алексей Антонов, есть масса других производителей СПГ (Катар, Алжир) в том числе и из России. Наличие такого избыточного предложения на фоне высоких запасов и теплой погоды автоматически снижает цены. Помимо этого своеобразную злую шутку сыграл и украинский фактор, так как именно наличие опасений возможного дефицита поддерживало цены природного газа в ЕС, а как только российско-украинский контракт был заключен они продолжили снижаться. Если рассуждать о перспективах, то для Газпрома и для остальных участников рынка предстоит тяжелый год, констатирует он.

Цены на газ в контрактах «Газпрома» приблизительно на 70% зависят от цен на нефть, добавляет аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. В свою очередь, котировки нефти – как показывает практика последних лет – после создания ОПЕК+ стабильны выше 60 долларов. Положительная корреляции динамики цен на нефть и газ на мировых рынках остается высокой и стабильной несмотря на рост предложения СПГ.

Чистая рентабельность «Газпрома», составляющая в среднем с 2011 года около 18%, позволяет компании сохранять позитивный финансовый результат даже при существенном падении цен на сырье. Чистая рентабельность «Газпрома» в период сырьевого шока 2014 – 2015 года была отрицательной только по итогам первого полугодия 2014 года, когда падение цен на газ составило порядка 50% (год к году). В настоящее время оценочный ежегодный прирост цен на газ в долгосрочных моделях ИК «Фридом Финанс» составляет 5%.