Прогноз погоды: синоптики предупредили о сильном снегопаде

На фон стремительного прохождения фронтального раздела в понедельник, 27 январе в Москве немного подморозило – уже утром градусники показывали минус 1-2, на дорогах стало скользко. Тем времен очередной атлантический тёплый фронт, который уже прошёл над Карелией и Финским заливом, примерно к 18:00 мск накроет российскую столицу. Под его влиянием, начиная с западных и с северо-западных районов города, на Москву обрушится сильный снегопад, который, по прогнозу синоптиков, станет рекордным для этой зимы. При этом, как поясняют метеорологи, быстрому продвижению фронта помешает антициклон, который станет усиливаться над территорией Средней Волги.

Несмотря на это фронтальные, атлантические массы обрушат на московский регион весь свой снежный запас. По прогнозу синоптики, только за сегодняшний вечер прирост снежного покрова в Москве составит 1 см. В ночь на вторник, 28 января снегопад усилится – выпадет от 2 до 5 см снега. При этом воздух остынет до минус 3-4, к утру местами до минус 6-7.

Завтра днём, осадки продолжат выдать, но уже не так интенсивно. Общий же прирост снежного покрова за два дня составит около 8 см, а предстоящий снегопад станет самым сильным в Москве за эту зиму.

Из летописи московской погоды

Сегодняшний день в Москве останется без температурных рекордов. Хотя по предварительным прогнозам он мог состояться утром 27 января. В начале ночи шёл дождь, а температура повышалась до плюсовых значений. Но утром снова закружил снежок, и температура устремилась вниз. Самый высокий температурный фон фиксировался ранним утром. Так, в 05:00 мск на опорной метеостанции, расположенной на ВДНХ погодные градусники показывали плюс 2,6. Но уже в 09:00 мск температура воздуха понизилась до минус 0,3 градуса. И, как предупреждают синоптики она продолжит медленно понижаться в течение всего дня. Таким образом, в Москве в текущие сутки температура имела обратный суточный ход.

Если же говорить о рекордах, то согласно летописи московской погоды, самым тёплым этот день был в 1914 года, когда максимальная температура воздуха составляла плюс 3 градусов. Самым холодным 27 января было в 1892 год. Тогда столбики термометров опускались до минус 41,9. Наибольшее количество осадков за сутки выпало 27 января 1995 года – 10,6 мм. Щедрым на снег был и день 27 января 2019 года - ровно год назад высота снежного составляла в столице более 40 см. Кроме того, и температура воздуха была тогда по-зимнему холодной – минус 8,3.