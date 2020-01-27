Прогноз погоды: синоптики удивили прогнозом на март

Погода в марте, по прогнозам синоптиков, продолжит удивлять жителей России своим непостоянством, климатическими качелями и неожиданно низкими температурами. Как предупреждают метеорологи, аномально тёплая погода в декабре и январе не означает, что также будет в феврале, который может стать в этом сезоне самым холодным месяцем зимы. Март же, по прогнозу синоптиков, станет его продолжением. Таким образом, климатический календарь сдвинется, и погода в первом месяце календарной весны будет напоминать февральскую.

Погода в марте в Москве. Точный прогноз синоптиков

Холодный март, по прогнозу синоптиков, ожидается и в Москве. До 20-х чисел первого месяца календарной весны в российской столице погода будет удивлять своим нестабильным характером. Как предупреждают метеорологи, в начале марта возможны очень сильные снегопады, которые при мощных порывах ветра до 20-25 метров в секунду, станут настоящими снежными бурями. Кроме того, возможны морозы до минус 10. При этом в отдельные дни на смену климатической зиме неожиданно будет приходить весенняя погода с ярким солнцем и оттепелью.

В период с 21 по 31 марта продолжатся климатические качели. Несмотря на то, что морозных дней будет становиться всё меньше, климатическая зима будет держаться до начала апреля, а погода даже в конце месяца будет напоминать больше февральскую, чем мартовскую.

Погода в марте в СПб. Прогноз синоптиков

Холодная погода, по прогнозу синоптиков в начале марта будет в СПб. Как предупреждают метеорологи, в первый весенний месяц в Санкт-Петербурге будет держаться погода больше характерная для февраля.

Предположительно, на климатическую обстановку в Северной столице окажет влияние холодный фронт, который придёт из Скандинавии. Под его влиянием в городе на Неве с 1 по 15 марта ожидается минус 4-6. Такой температурный фон будет сопровождаться сильным ветром и снегопадами.

Во второй половине месяца снег сменится мокрым снегом, ледяным дождём и дождём. При этом станет значительно теплее. Правда, синоптики не исключают температурных перепадов – днём будет плюс 3-5, а после полуночи – минус 3-5.

Погода на Дальнем Востоке в марте

Согласно долгосрочному прогнозу погоды, в марте очень холодно будет на Дальнем Востоке России. Прежде всего это касается Якутии. Здесь в первой декаде первого календарного месяца весны столбики термометров будут опускаться до минус 28-31 ночью и до минус 22-27 днём. Мощных осадков не ожидается, но снег всё-таки периодически будет выпадать, что при сильном ветре с порывами до 20 метров в секунду приведёт к заносам на дорогах.

Чуть теплее, но также морозно будет во второй декаде марта – в этот период градусники будут показывать минус 13-25. К концу месяца дневные показатели стабилизируются на отметке минус 6-10, ночные – минус 10-20.

Холодным, по прогнозу синоптиков ожидается март в Магаданской области. Здесь обойдётся без осадков, но в некоторые дни на термометрах будет минус 15-25, причём как ночью, так и днём.

На Сахалине почти весь первый месяц календарной весны будет идти снег, местами дуть холодный северный ветер. При этом температурный фон составит от минус 4 до минус 12, что соответствует климатической норме. В самом конце марта возможна долгожданная оттепель, но только в светлое время суток.

Солнечную, почти без осадков погоду обещают синоптики в марте жителям Приморья и Хабаровского края. Здесь в первой половине месяца ожидаются морозы – до минус 10. Примерно после 15 марта воздух уже начнёт прогреваться до плюсовых показателей. Однако синоптики предупреждают о возможных температурных качелях, когда столбики термометров будут то резко подниматься вверх – до плюс 5-7, то также стремительно падать вниз – до минус 5.

Прогноз погоды на март в Центральном федеральном округе

Согласно многолетним наблюдениям синоптиков, в регионах Европейской России в марте наступает не только календарная весна, но и климатическая. Происходит это обычно в начале второй декады месяца. Однако в этом году, по прогнозу метеорологов, погода в марте удивит россиян своей непредсказуемостью и преподнесёт массу сюрпризов.

Так, неожиданно холодно и снежно будет, по прогнозу синоптиков, в Тверской области. Здесь в первой половине месяца метеорологи обещают минус 5-7. Примерно такая же погода ожидается в Смоленской и Ярославской областях. Теплее, но не на много – в Орловской, Воронежской, Костромской, Рязанской и Курской областях.

После 15 марта при векторной диаграмме, направленной в сторону центра Русской равнины, на всей территории Центрального федерального округа погода может удивить температурными перепадами, из-за которых воздух будет то, неожиданно остывать до минус 3, то прогреваться почти до плюс 10. Кроме того, возможны скачки атмосферного давления.