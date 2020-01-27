Путин поручил правительству продлить действие закона по маткапиталу

Глава российского государства Владимир Путин поручил Кабмину продлить до конца 2026 года действие закона по материнскому капиталу.

Как отмечается в перечне поручений, опубликованных на официальном сайте Кремля, президент РФ поручил правительству обеспечить внесение в законодательство изменений, которые предусматривают предоставление средств маткапитала в размере 616 617 руб. при рождении начиная с 1 января 2020 года второго ребенка или последующих детей семьям, у которых право на получение такого капитала до 1 января 2020 года не возникло.

Ответственным за выполнение этого поручения назначен глава Кабмина Михаил Мишустин.