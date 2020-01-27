РКЦ «Прогресс» готов создать новую ракету для «Морского старта»

«РКЦ «Прогресс» готов заключить контракт на создание новой ракеты для плавучего космодрома «Морской старт», когда у его владельцев появится такая возможность», — заявил «Эксперту» гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, подчеркнув при этом, что «никаких технических проблем здесь не существует». «У нас уже есть эскизный проект такой ракеты, она получила условное называние “Союз-7”», — сообщил глава нашей космической госкорпорации.

Известно, что при разработке этого носителя планируется использовать большинство технологий, которые будут применяться в «Союз-5». Эта ракета, как ожидается, должна иметь стартовый вес порядка 530 тонн, что позволит выводить на низкую околоземную орбиту примерно 18 тонн полезной нагрузки. Но «Союз-7», в отличие от своей предшественницы, будет обладать несколько меньшим стартовым весом из-за меньшего количества заправляемого топлива. «У этих двух ракет будет одинаковый низ, который практически полностью совпадает с “зенитовским стартом”», — отметил Рогозин. При этом по своей мощности «Союз-7» будет превосходить «Зенит-3SL».

Напомним, что изначально с платформы Sea Launch запускалась трехступенчатая украинская ракета «Зенит-3SL», но в прошлом году выяснилось, что днепропетровский «Южмаш» уже не в состоянии организовать серийное производство этих носителей. Именно поэтому нынешний владелец «Морского старта» — компания S7 Space — начала переговоры о создании новых ракет с «Роскосмосом». Еще в апреле прошлого года глава S7 Group Владислав Филев говорил, что готов подписать контракт на приобретение 50 ракет для «Морского старта» с опционом еще на 35 таких же носителей. Но этого так и не произошло. «Контрактных обязательств у нас нет», — сообщил Дмитрий Рогозин.

И это легко объяснимо. Несмотря на то, что еще в начале декабря прошлого года Госдеп США выдал разрешение S7 Space перебазировать саму морскую платформу, а также корабль Sea Launch Commander из калифорнийского Лонг-Бич (предместье Лос-Анджелеса) в другой порт, решить все юридические формальности до сих пор не удалось. «Мы ждем, когда они завершат все необходимые процедуры, смогут забрать морскую платформу и переместить туда, куда считают необходимым. Исходим из того, что это будет один из портов России», — заявил Дмитрий Рогозин.