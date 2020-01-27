Российский рынок поддался мировой панике

Падение котировок нефти Brent ниже 60 долларов за баррель и продолжающееся распространение коронавируса негативно повлияли на российский рынок акций. Индекс Мосбиржи к концу сессии в понедельник упал на 1,94% до 3085,16 пунктов. Индекс РТС снизился на 3,62% до 1541,9 пунктов.



Так, по состоянию на 20:18 мск Brent упала на 2,99% до значения 58,1 доллара за баррель. Эксперты разделились во мнениях по поводу дальнейшей судьбы «черного золота»: одни считают это кратковременной корректировкой, другие — предрекают падение ниже 55-50 долларов за баррель. Российская валюта на этом фоне снизилась - до 63,03 рублей за доллар.



Падение акций авиакомпаний на фоне приостановки полетов в Китай продолжается. Несмотря на положительную статистику по итогам полетов в ушедшем году, падали акции «Аэрофлота» (-3,59%) и Utair (-2,01%). Хуже рынка себя чувствовали акции Сбербанка (-3,83%), АЛРОСА (-3,86%), «Газпрома» (-2,94%).



При этом, на фоне роста цен на драгметаллы росли акции «Полюса» (+5,48%), «Полиметалла» (+1,55%).