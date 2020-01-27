Российский военный эксперт: распространение коронавируса могло быть диверсией

Игорь Никулин – российский военный эксперт – считает, что распространение смертельного китайского вируса, который стремительно распространяется по всему миру, могло быть диверсией.

По его мнению, это не природный очаг инфекции, так как этому нет никаких прямых доказательств, передаёт РИА Новости.

«Зато есть косвенные доказательства, что была диверсия, – подчеркнул эксперт. – Прежде всего, очень настораживает место и время распространения инфекции. Надо понимать, что Ухань – крупный логистический центр, а распространение коронавируса началось в преддверии китайского Нового года, когда огромное количество людей планировали разъехаться по всему миру».

Также Никулин напомнил, что КНР находится в кольце военных лабораторий США, а в самом Ухане работает американское консульство, сотрудники которого и могли доставить опасный груз в Поднебесную.

Ранее сообщалось, что чёрный список уханьского коронавируса расширяется в геометрической пропорции. По последним данным, число жертв этого смертельного вируса перевалило за 80, а число зараженных вплотную приблизилось к 2800.