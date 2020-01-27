Россия будет представлена послом на памятных мероприятиях по холокосту

Российского президента Владимира Путина не пригласили в Польшу на памятные мероприятия по холокосту, передает агентство РИА «Новости», ссылаясь на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Сообщается, что Россию на данных мероприятиях будет представлять посол РФ в Польше.

«Россия будет представлена на уровне посла... Нет, Владимиру Путину не было приглашения», - прокомментировал соответствующий вопрос журналиста представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что на памятные мероприятия в связи с 75-летием освобождения нацистского концлагеря «Аушвиц-Биркенау» будут проводиться 27 января в польском Освенциме. По сообщению польской стороны, в страну в связи памятными событиями ожидается прибытие делегаций из различных стран мира, а также около 200 бывших узников лагеря смерти. Россию на мероприятиях будет представлять посол РФ в Польше Сергей Андреев.